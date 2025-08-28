ନିମାପଡା: କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟିପଡୁଛି ଘର ଅଗଣା... ଲୁହରେ ଭିଜୁଛି ମାଟି । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡୁଛି ମାଆ... ସ୍ବାମୀକୁ ହରାଇ କୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ... ସେପଟେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାର ହାତ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରିଯାଉଛି । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ କେରଳ ଯାଇଥିବା ନିମାପଡାର ବିଜୟ ନାୟକ (48)ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ଏବେ ଏପରି ଶୋକକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କେରଳରେ ମୃତ୍ୟୁ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ବଡ଼ମାଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବଡ଼ମାଛପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ନାୟକ । ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେରଳକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ବିଜୟ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ କେରଳର ଏକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରପିଏଫ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ପାଲଘାଟଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମାଛପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ମାଛପୁର ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କର ଗତ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ କେରଳର ପାଲଘାଟଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ… pic.twitter.com/imPxZxp4Xa— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) August 28, 2025
ଆଜି ଫେରିଲା ମୃତଦେହ:
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବାପା ମାଆ । ବିଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜୟଙ୍କ ମୃତଶରୀରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସକାଳ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କର ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ପପ୍ପୁ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମରଶରୀରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ବାସ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା:
ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ବିଜୟଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲି । " ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀପ୍ରମିଳା ନାୟକ , 4ଝିଅ ଓ ସାନଭାଇ ସମେତ ବୃଦ୍ଧ ପିତା,ମାତା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରେଂଘାଲୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ନାୟକ (ପିତା - ହିନା ନାୟକ ) ଙ୍କ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 28, 2025
ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି…
4 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF) ରୁ 4 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଠନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
