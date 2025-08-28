Two Niali Youth Return From Myanmar ନିଆଳି: ‘ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ..ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଘରେ 15 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲେ, ଏପରିକି ମୋବାଇଲ ଆମର ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ, କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ’...ମିଆଁମାରରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଏପରି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା । ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିର୍ଯାତନାର ଗୋଟି ଗୋଟି କାହାଣୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା କୂଳଜଲ୍ଲାରପୁର ଗାଁର ପ୍ରଦ୍ଯୂଷ ସ୍ବାଇଁ ଓ ବିଜୟ ନାୟକ ।
6 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ:
ମିଆଁମାର ଦେଶରୁ ଦୀର୍ଘ ଛ' ମାସ ପରେ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଫସିଥିଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଫେରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା କୂଳଜଲ୍ଲାରପୁର ଗାଁର ପ୍ରଦ୍ଯୂଷ ସ୍ବାଇଁ (30) ଓ ବିଜୟ ନାୟକ(27) । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ରେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ବଖାଣିଲେ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ:
ଘରକୁ ଫେରିଥିବା 30 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଦ୍ୟୂଷ ସ୍ବାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆଗରେ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି । କିପରି ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଆଁମାର ନେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଦ୍ୟୂଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ...
ପ୍ରଦ୍ଯୁଷ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଘର ପାଖର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କମ୍ବୋଡିଆ ଭିସା ମିଳିଥିଲା । ଫୁଡ୍ ପ୍ଯାକେଜ କାମ କରିବ କହି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ୧୦ ଦିନ ରଖିଲେ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କ୍ ନେଇଥିଲେ ।’
ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ନେଇଥିଲେ ମିଆଁମାର...
ପ୍ରଦ୍ୟୂଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସେଠାରେ ଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ଆମ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ବିନା ଭିସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ବାଏ ରୋଡ ଦେଇ ମିଆଁମାର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସାଇବର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଆମେ ମନା କଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । କୂଳଜଲ୍ଲାରପୁରରୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ନାୟକ ଯାଇଥିଲୁ । ବରିମୁଣ୍ତେଇ ଗାଁରୁ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିହାରୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ।’
କିପରି ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ?
ପ୍ରଦ୍ୟୂଷ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁମରେ 10 ରୁ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲେ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ମାସ ମାସ ଧରି ଘର ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହେନି ।
କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ?
ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 20ରେ ମିଆଁମାର ସେନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା । ଏହା ପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୂଷ ।
ମିଳୁନି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ତା:
ତେବେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଯୁବକ ଯଥା- ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜଖବର ମିଳିନାହିଁ ।
ବେଆଇନ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ:
ସେହିପରି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା କୂଳଜଲ୍ଲାରପୁର ଗାଁର ବିଜୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେମାନେ ବିନା ଭିସାରେ ନେବେ ହଇରାଣ କରିବେ । ସେଠାରେ ସ୍କାମ ବା ଠକେଇ କାମରେ ଲଗାଉ ଥିଲେ । ଯାହା ଆଇନସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କି ଭିସା ନଥିଲା ଫେରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା । ସାଇବର କାମ ନକରିବାରୁ ଆମ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।’
ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି:
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ କଲିକତା ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥିଲେ ମିଆଁମାର । ବ୍ରୋକର୍ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପାଖ ଦେଶ କମ୍ବୋଡିଆକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସୀମା ପାର ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିସା ନଥିଲା । ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏମାନେ ମନା କରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଏ ଚାରି ଘରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ପରେ ପିଓମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି