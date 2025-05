ETV Bharat / state

ରାଉରକେଲାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍‌; 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ, NIA ଟିମର ତନାଘନା - NIA TO PROBE EXPLOSIVES LOOT CASE

NIA Team Arrives In Rourkela ( FIle pic )

ରାଉରକେଲାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍‌ ନେଇ NIAର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ

ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ NIA ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ

କେ. ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ବାଙ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ NIA ଟିମ୍‌ର ତନାଘନା

4 ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଛି ଟିମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିନେଲେ ମାଓବାଦୀ ! ପଥରଖଣିକୁ ଆସୁଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ । ରାସ୍ତାରୁ ଲୁଟିନେଲେ 40 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ । ଡିନାମାଇଟ ଗାଡ଼ି ହାଇଜାକ କଲେ ମାଓବାଦୀ । ବଣାଇରେ ଡିନାମାଇଟ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ହାଇଜାକ୍‌ କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ । କେ. ବଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଗାଡିରୁ ଲୁଟିଲେ । ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିନେଇଥିବା ସୂଚନା । 40 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଲୁଟିଥିବା ସୂଚନା । ନିକଟରେ ସେରେଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ମାଓବାଦୀ କାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ । ବଡ଼ଗଆଁରୁ ଡିନାମାଇଟ ନେଇ କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିଲା ଗାଡ଼ି । 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ବିସ୍ପୋରକ ଲୁଟିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ- ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପଥର ଖଣିକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କେ. ବଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ୟାକେଟ ଜିଲାଟିନ୍ ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସଂଲଗ୍ନ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ । ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିଟି ବଡ଼ଗାଓଁରୁ ବାଙ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା- ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଓ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନଥିଲେ ବୋଲି ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । 2024 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସାର ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ ମାମଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଏପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ NIAକୁ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଖବର ଆସିଥିଲା ​ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା କିଛି ଲୋକ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଭ୍ୟାନକୁ କବଜା କରିଥିଲେ...(ଭ୍ୟାନର) ଡ୍ରାଇଭର କହିଥିଲେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 15-20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲୋଡ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ସମାନ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଲୁଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡିଜିପି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଅପରେସନକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବାହାର କରିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ NIAର ଏକ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।" ତେବେ ଏନଆଇଏର ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଡିିଜି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍‌ ମାମଲା । ରାଉରକେଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ କାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଟିମ୍‌ । ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରୁ ଗତକାଲି 4 ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏନଆଇଏ ଟିମ୍‌ । ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍‌ ନେଇ NIAର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡିଶା, ପଞ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏପଟେ ନିଜେ ପୁଲିସ ଡିଜି କରୁଛନ୍ତି ତଦାରଖ । 4 ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍‌ ମାମଲା- ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ଏସ୍‌ପି ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । DGP ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ IG ଅପରେସନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସପି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିସ୍ଫୋରକ ଚାଲିଛି ଛାନଭିନ୍- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାନଭିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ । ଗତକାଲି ପଥରଖଣିକୁ ଆସୁଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ । ରାସ୍ତାରୁ ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି 40 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀ । ଡିନାମାଇଟ ଗାଡ଼ି ହାଇଜାକ କଲେ ମାଓବାଦୀ । ବଣାଇରେ ଡିନାମାଇଟ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ହାଇଜାକ୍‌ କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟି ନେଲେ ମାଓବାଦୀ ! ପଥରଖଣିକୁ ଆସୁଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ - MAOISTS LOOT EXPLOSIVES ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍‌ ତନାଘନା- ରାଉରକେଲାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍‌ ନେଇ NIAର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ

ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ NIA ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ

କେ. ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ବାଙ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ NIA ଟିମ୍‌ର ତନାଘନା

4 ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଛି ଟିମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିନେଲେ ମାଓବାଦୀ ! ପଥରଖଣିକୁ ଆସୁଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ । ରାସ୍ତାରୁ ଲୁଟିନେଲେ 40 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ । ଡିନାମାଇଟ ଗାଡ଼ି ହାଇଜାକ କଲେ ମାଓବାଦୀ । ବଣାଇରେ ଡିନାମାଇଟ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ହାଇଜାକ୍‌ କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ । କେ. ବଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଗାଡିରୁ ଲୁଟିଲେ । ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିନେଇଥିବା ସୂଚନା । 40 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଲୁଟିଥିବା ସୂଚନା । ନିକଟରେ ସେରେଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ମାଓବାଦୀ କାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ । ବଡ଼ଗଆଁରୁ ଡିନାମାଇଟ ନେଇ କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିଲା ଗାଡ଼ି । 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ବିସ୍ପୋରକ ଲୁଟିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ- ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପଥର ଖଣିକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କେ. ବଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ୟାକେଟ ଜିଲାଟିନ୍ ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସଂଲଗ୍ନ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ । ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିଟି ବଡ଼ଗାଓଁରୁ ବାଙ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା- ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଓ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନଥିଲେ ବୋଲି ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । 2024 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସାର ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ ମାମଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଏପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ NIAକୁ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଖବର ଆସିଥିଲା ​ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା କିଛି ଲୋକ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଭ୍ୟାନକୁ କବଜା କରିଥିଲେ...(ଭ୍ୟାନର) ଡ୍ରାଇଭର କହିଥିଲେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 15-20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲୋଡ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ସମାନ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଲୁଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡିଜିପି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଅପରେସନକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବାହାର କରିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ NIAର ଏକ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।" ତେବେ ଏନଆଇଏର ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଡିିଜି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

