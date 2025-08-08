ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ । ଚିଲିକା ମା’ କାଳିଯାଇ ମୋଟର ବୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର କାମକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମାଣ କାମ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମୂଳସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଅ।ଣିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଚିଲିକାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ମଟର ବୋର୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ମା’ କାଳିଯାଇ ମୋଟର ବୋର୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ମାୟାଧର ବେହେରା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ସୋସାଇଟିରେ 500 ରୁ 700 ମତ୍ସଜୀବୀ ପରିବାର ଅଛୁ । ଆମର ଜମିବାଡି ନାହିଁ । ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମ ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ । ଏହି ବେଆଇନ ଜେଟି ଦ୍ବାରା ଆମେ ଜୀବିକା ହରାଉଛୁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଜୀବିକା ନ ଛଡାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାରା ଦିଅନ୍ତୁ’’ ।
- ବେଆଇନ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏନଜିଟି ଛାଟ
ଚିଲିକା କୂଳ ଗଡ଼ଦ୍ୱାରରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଜେଟି । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବିକାଶ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ମା କାଳିଯାଇ ମୋଟର ବୋର୍ଟ ଅ।ସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଚିଲିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଏହି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରିନ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ମାମଲା କରିଥିଲେ ।
‘‘ଚିଲିକା ହେଉଛି ସିଆରଜେଡ ଜୋନ୍ । ଏଠାକାର 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ କି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ଓଡିଶା ସରକାର କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଚିଲିକାକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଏନଜିଟିର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ । ଏନଜିଟିର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚିଲିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ’’ ବୋଲି ମା’ କାଳିଯାଇ ମୋଟର ବୋର୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୁତି ବେହେରା କୁହନ୍ତି ।
- ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ଏଠାରେ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ସେହିପରି ପାଖରେ ନୌସେନାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଏନ୍ଜିଟି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଲିକାରେ ଚାଲିଥିବା ଗରୁଡ ବୋର୍ଟ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ ନ ଫୋପାଡି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଛାଡୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମୋଟର ବୋର୍ଟର ସଦସ୍ୟ । ଚିଲିକାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ହ୍ରଦର ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଟ ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ବେଡରୁମ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, 10ଟି କଟେଜ, ବାର୍, କଫି ସପ୍, ସ୍ପା, ଓପନ ଏୟାର ଥିଏଟର, ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ମୋଟ 14 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତା । ଏସବୁକୁ କିପରି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
‘‘ସରକାର ଏଠି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଡଲଫିନ ମାଛ ଓ କଙ୍କଡା ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଫିଆ ମାନେ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରି ଚିଲିକା ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆମେ ଜୀବିକା ହରାଉଛୁ । ଆମେ ଏଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡୁଥିବା’’ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସଜୀବୀ ଶଙ୍କର ବେହେରା ।
ଆଇନଜୀବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତି ‘‘ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ସଂସ୍ଥା ବେଆଇନ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି । ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଏହି ମାମଲା ଯିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଅପରାଧିକ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି’’ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
