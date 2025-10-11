ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ହଜିବା ଘଟଣା: ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଲା ନବଜାତକ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳା ଅଟକ
ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଶିଶୁକୁ ନେଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଶୁ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ୍ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ନବଜାତକ ଶିଶୁ । ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଜି(ଶନିବାର) ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ । ଶିଶୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ୍ । ପରିଶେଷରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନବଜାତକ ଉଦ୍ଧାର । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଛି ଶିଶୁ ।
ଗତକାଲି ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ଫୁଲମଣି:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ବାରିପଦା ସଦର ଥନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଭୋଳ ଗ୍ରାମର ଧାନାଇ ହାଁସଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲମଣି ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲ ଆଣୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବାଟରେ ହିଁ ଫୁଲମଣି ସୋରେନ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ୫ଟା ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଜଣା ମହିଳା ରାତିରେ ମା' ଓ ଶିଶୁ ସହିତ ରହିଥିଲେ:
ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଫୁଲମଣି ସୋରେନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ । ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଅଜଣା ମହିଳା ଜଣକ ଧାନାଇ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଧାନାଇ ହାଁସଦା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁପୁତ୍ର ନ ମିଳିବାରୁ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଦମ୍ପତି ଓ ଆଶାଦିଦି ।
ଫେରିଲା ନବଜାତକ:
ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ । ପରିଶେଷରେ ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଛି ନବଜାତକ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପାର୍ବତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ନବଜାତକର ମା' ଫୁଲମଣି ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୋ ସ୍ବାମୀ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ସେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।"
ନବଜାତକର ବାପା ଧାନାଇ ହାଁସଦା କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳେ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦେଇ ଧାନାଇ ହାଁସଦା ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଫେରିବା ପରେ ସେହି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"
