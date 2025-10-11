ETV Bharat / state

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ହଜିବା ଘଟଣା: ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଲା ନବଜାତକ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳା ଅଟକ

ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଶିଶୁକୁ ନେଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଶୁ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ୍ ।

Newborn child recovered after Missing from district District Head Hospital Mayurbhanj
Newborn child recovered after Missing from district District Head Hospital Mayurbhanj (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ନବଜାତକ ଶିଶୁ । ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଜି(ଶନିବାର) ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ । ଶିଶୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ୍ । ପରିଶେଷରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନବଜାତକ ଉଦ୍ଧାର । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଛି ଶିଶୁ ।

ଗତକାଲି ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ଫୁଲମଣି:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ବାରିପଦା ସଦର ଥନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଭୋଳ ଗ୍ରାମର ଧାନାଇ ହାଁସଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲମଣି ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲ ଆଣୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବାଟରେ ହିଁ ଫୁଲମଣି ସୋରେନ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ୫ଟା ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଜଣା ମହିଳା ରାତିରେ ମା' ଓ ଶିଶୁ ସହିତ ରହିଥିଲେ:

ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଫୁଲମଣି ସୋରେନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ । ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଅଜଣା ମହିଳା ଜଣକ ଧାନାଇ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଧାନାଇ ହାଁସଦା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁପୁତ୍ର ନ ମିଳିବାରୁ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଦମ୍ପତି ଓ ଆଶାଦିଦି ।

ଫେରିଲା ନବଜାତକ:

ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ । ପରିଶେଷରେ ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଛି ନବଜାତକ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପାର୍ବତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ୍‌ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।

ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ନବଜାତକର ମା' ଫୁଲମଣି ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୋ ସ୍ବାମୀ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ସେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଲୋଡା ନବଜାତକ, ଗୋଟିଏ ଦିନର କଅଁଳ ପୁଅକୁ ରାସ୍ତାକଡକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ! - Newborn rescue from Paradeep

ନବଜାତକର ବାପା ଧାନାଇ ହାଁସଦା କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳେ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦେଇ ଧାନାଇ ହାଁସଦା ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଫେରିବା ପରେ ସେହି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

For All Latest Updates

TAGGED:

DISTRICT HEAD HOSPITAL MAYURBHANJMAYURBHANJ NEWBORN CHILD MISSINGBAISINGA POLICE STATION MAYURBHANJମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାNEWBORN CHILD MISSING MAYURBHANJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.