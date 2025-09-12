ETV Bharat / state

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ, ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା

ବ୍ୟାପକ ହେବ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ । ରୋଗୀ ପାଇବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା । ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କାରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ।

New Trauma Care Unit to be inaguarated in Capital Hospital PGIMER Bhubaneswar
New Trauma Care Unit to be inaguarated in Capital Hospital PGIMER Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2025 at 6:39 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପିଜିଆଇଏମଇଆର ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନବନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତରେ ନୂତନ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।



ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା:
ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଭେଟି ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୫ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ମୋଟ ୨୦୦ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି । ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ସର୍ଜରୀ, ମଡୁଲାର ଓଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ଓ୍ବାର୍ଡ ରହିଛି । ୪ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଓଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ୮ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ ରେଡିଓ ଡାଇଗ୍ଲୋଷ୍ଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବ । ସେହିପରି ପିଜିଆଇଏମଇଆର(PGIMERର ସମସ୍ତ ବିଲଡିଂ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

New Trauma Care Unit to be inaguarated in Capital Hospital PGIMER Bhubaneswar
New Trauma Care Unit to be inaguarated in Capital Hospital PGIMER Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ:

  • ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ୪ଟି ଫ୍ଲୋର ରହିଛି
  • ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ଟି ଆଇସିୟୁ ବେଡ଼ ରହିଛି
  • କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି
  • ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି


ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ:
ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଇସିୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି । କିଭଳି ଏହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ତାହା ବଡ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି । କେବଳ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୬୦ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରେ ୫ ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ୪ ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଉଛି । ତେବେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ୪ ରୁ ୫ ହଜାର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଏମଇଟି ଉମାକାନ୍ତ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ୮୯ଟି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ‘କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪୦କୁ ବଢ଼ିବ ICU ବେଡ’

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - Health Minister At Capital Hospital

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଡୁଛି 50 ପ୍ରତିଶତ ମୁଣ୍ଡ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଆସୁଛି । ଏପରିକି ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ରହିଛି । ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ୫୫ଟି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ୧୭ଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ୧୦୬ଟି ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷକୁ ୧୨୦୦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୬୪୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ପାଖାପାଖି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ୨୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

