କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ, ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା
ବ୍ୟାପକ ହେବ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ । ରୋଗୀ ପାଇବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା । ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କାରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ।
Published : September 12, 2025 at 6:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପିଜିଆଇଏମଇଆର ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନବନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତରେ ନୂତନ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା:
ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଭେଟି ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୫ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ମୋଟ ୨୦୦ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି । ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ସର୍ଜରୀ, ମଡୁଲାର ଓଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ଓ୍ବାର୍ଡ ରହିଛି । ୪ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଓଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ୮ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ ରେଡିଓ ଡାଇଗ୍ଲୋଷ୍ଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବ । ସେହିପରି ପିଜିଆଇଏମଇଆର(PGIMERର ସମସ୍ତ ବିଲଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ:
- ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ୪ଟି ଫ୍ଲୋର ରହିଛି
- ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ଟି ଆଇସିୟୁ ବେଡ଼ ରହିଛି
- କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି
- ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ:
ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଇସିୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି । କିଭଳି ଏହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ତାହା ବଡ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି । କେବଳ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୬୦ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରେ ୫ ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ୪ ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଉଛି । ତେବେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ୪ ରୁ ୫ ହଜାର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଏମଇଟି ଉମାକାନ୍ତ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ୮୯ଟି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।"
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଡୁଛି 50 ପ୍ରତିଶତ ମୁଣ୍ଡ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଆସୁଛି । ଏପରିକି ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ରହିଛି । ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ୫୫ଟି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ୧୭ଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ୧୦୬ଟି ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷକୁ ୧୨୦୦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୬୪୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ପାଖାପାଖି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ୨୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର