ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିକୁ ରୋକିବ ନୂଆ ଐତିହ୍ୟ ପଲିସି - NEW HERITAGE POLICY

ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି । ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯେତିକି ଦାୟୀ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି । ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯେତିକି ଦାୟୀ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ । କେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ହଜି ଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଐତିହ୍ୟ ପଲିସି- 2025 । ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏହି ପଲିସି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ।


ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଆନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଚୋରି ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରାଇବାରେ ଓଡିଶା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କୀର୍ତିରାଜିକୁ ଚଂଚକତା ସହ ବିଦେଶର ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଯେମିତି, ୧୯୫୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ, ୧୯୩୬ରେ ଭାଷାଗତ ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି, ଐତିହ୍ୟର ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକା ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ । ହେଲେ ୨୦୨୫ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଯୋଜନା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ।

INTAC (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏଥିରୁ 82 ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସେବା ବା ASI ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ 213 ଟି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳି ଓଡିଶା ASI ଅଧୀନରେ ଅଛି । ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ରୋକିବ ନୂଆ ହେରିଟେଜ ପଲିସି । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବରାଦ ସହିତ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା intachର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହେରିଟେଜ ପଲିସି

ନୂଆ ହେରିଟେଜ ପଲିସି ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର, ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ । ପ୍ରଥମତଃ Religious Tourisim ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା । ଏହା ଅଧୀନରେ ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଭଳି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର । ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଶୈବ, ଶାକ୍ୟ ,ଶକ୍ତି ପୀଠଗୁଡିକର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ, ବିରଜା ପୀଠ, ମା’ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରାଯିବ ।

ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ହେବା ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ବିକାଶ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଗୁଡିକର ବିକାଶ ନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରହିବ । ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ ରାସ୍ତା ,ଶୌଚାଳୟ, ରହିବାର ସୁବିଧା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।

ନୂଆ ଐତିହ୍ୟ ପଲିସି ଅନୁସାରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ


ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ-

-ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ
-ପ୍ରତ୍ୟକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର gps mapping ହେବ । ଏଥିରେ ଚିପ ଲାଗିବ ଯାହା ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।
-Website ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ(ତଥ୍ୟାବଳୀ) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
-ପ୍ରତ୍ୟକ ହେରିଟେଜ ସ୍ଥଳୀଗୁଡିକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ,ରାତ୍ରିଯାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
-ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଇଲାକାକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
-ପ୍ରତ୍ୟକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ,ତତ୍ୱାବଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
-କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ corridor ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡିକର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ନେଇ କଡା ଆଇନ ଅଣାଯିବ।

-ASI ବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ASI ACT ରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯିବ।

-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧିଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ।

ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର କିପରି ବିକାଶ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡିକର ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ।

କ’ଣ ରହିବ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ?

-ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ବିକାଶ ହେବ ।
-ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ,ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସଚିବ ,ASI, INTAC ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8 ଜଣିଆ core committee ଗଠନ କରାଯିବ।
-ଗୋଟିଏ Executive Committee ହେବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ତଦାରଖ କରିବ ଏହି କମିଟି। ଏହି କମିଟିରେ INTAC ସଦସ୍ୟ ମାନେ ରହିବେ। ସମାୟାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ।
-ASI ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ବା MOU ହେବ।
-ଦକ୍ଷିଣ ,ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷକରି କୋରାପୁଟ ,ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତିରାଜି ରହିଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ କରିବେ।

ତେବେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । କାରଣ ଓଡିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥାରେ ବହୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବସର ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥାରେ 4 ଟି cadre ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲେ- ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ, libraryଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ । ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ 16 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ DCO ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା museum cadre ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ cadre ନିୟମାବଳୀ ଚୂଡାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଓଡିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇ ମୋଟ 35 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ,ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି।


ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଏଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ଆସୁଛି । ତେବେ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଥିରେ ବିଶଷ ସଫଳତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଐତିହ୍ୟ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

