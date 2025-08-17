ପୁରୀ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ହେବ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ:
ଆଗାମୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ଏହି ମତାମତ ଆଧାରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଆଗାମୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମସ୍ଯା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସିଂହଦ୍ଵାର ଆଗକୁ ଗଡି ନ ପାରିବା, ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ବାରମ୍ବାର ମୋଡ ଖାଇବା, ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦଳା ଚକଟାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ରଥ ଉପରେ ସେବାୟତମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ପଶିବା, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ବେଶ୍ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ:
ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ପୁରୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏହାର ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ କମିଟି ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି କୌଣସି ଠାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ନହୁଏ ସେନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ବେଳେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଙ୍କୁ ନନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଟେସନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ।
ସରକାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକାକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଲୋଚୋନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିନା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଗାମୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇବୁ। ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଆଣିବେ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ । "
ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଖପ୍ପା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ:
ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହଜୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇନୁ। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇଛୁ। କେବଳ ବୈଠକ କରିଦେଲେ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ ? ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ ଚରମ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି । ରଥଟଣାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସହ ରଥ ଉପରେ ଅନଧିକୃତ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ବଜେଟକୁ ବିନା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ ରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି। ଆଗେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ। ତାହା ନ କରି କେବଳ ବୈଠକ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି । ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ରଥରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଳା ଚକଟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନିନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଇ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଯାଇଛି ତାହା ହେଲେ ଯେତେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଆଣିବା ନାମରେ କେବଳ ଲୋକ ଏହା ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା ସଦୃଶ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣନ୍ତୁ। "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାର ଆସୋସିଏନରର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ନିକହିଛନ୍ତି,
"ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ୧୬୨ ବର୍ଷର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାର ଆସୋସିଏନର ପରାମର୍ଶ ଓ ମତାମତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି । ତେବେ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେବଳ SOP ଆଣିବେ ନା ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହେଉ ଅବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଳା ଚକଟାରେ 3 ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନିନ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଓ ଏ ନୂଆ ସରକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗତାନୁଗତିକ ଢଙ୍ଗରେ କେବଳ ବୈଠକ କରିବେ ଏହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ହିଁ ଆସିବ। "
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହେବ :
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିହେବ ସେନେଇ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
