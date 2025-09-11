ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି: ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅବକାରୀ ନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚଳିତ ମାସରେ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବେ ସରକାର ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି । ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅବକାରୀ ନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଚଳିତ ମାସରେ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସିବ। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଚୋରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଚଳିତ ମାସରେ ଆସିବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି:
ଏନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, " ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଅବକାରୀ ନୀତି ବଳବତର ରହିବ । ନୂଆ ନୀତି ବାବଦରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାପରେ ଅବକାରୀ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ । ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଅନେକ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ମାସରେ ନୂଆ ନୀତି ଆଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବୁ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଯେଉଁଠିକୁ ଆମ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବେସ ପ୍ରକ୍ଟିସ ଯାହା ସେ ବେସ ପ୍ରକ୍ଟିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ହେବ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ । ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ନିହାତି ଆଗାନୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ ହେବ । "
ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ଅନେକ ଗୁଡିକ ଦିଗକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି କି ଚୋରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉ, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାଉପରେ କିପରି କଠୋରତାର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି । ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୋରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ । ଆସନ୍ତା ମାସର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ 'ନିଶା ନୁହଁ ଜୀବନ' ସ୍ଲୋଗାନ ଆଧାରରେ 'ନିଶା ଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସମାଜ' ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ କରିବୁ । "
