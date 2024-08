ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ, ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ - No more new liquor shops

By ETV Bharat Odisha Team Published : 23 hours ago

ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ, ଆସୁଛି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ( ETV Bharat Odisha )

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲାଗିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ । ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅବକାରୀ ନୀତି ମାତ୍ର 8 ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପଲିସିରେ ଅବକାରୀ ବ୍ୟାପାରରେ ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ: ଆଜି ଶାସକ ଦଳ ‘ବିଜେପି’ ପକ୍ଷରୁ ‘ମା’ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅବକାରୀ ପଲିସି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,‘‘ଯେଉଁ ମଦ ନୀତି ଥିଲା, ତାକୁ ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଲିସି ଅଣାଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯାହା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ । ଏବେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ’’



ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣିରୁ ଅର୍ଥ ଲୁଟ



ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,‘‘ ୨୪ ବର୍ଷର ଗତ ସରକାର ଅତୀତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଓ ଭୂ-ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା । ଆମେ ଆସିବା ପରେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୫୮,୦୦୦ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୬ରୁ ୩୭ ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ବାକି ଯାହା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାର ହିସାବ ନ ନିଆଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:- IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ୧୯ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନବୀନ ଅମଳରେ କୋଣଠେସା, ମୋହନ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ - IAS reshuffle in Odisha କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ:- ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲାର ସମସ୍ତ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୂତମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂ-ସମ୍ପତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନୈତିକ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ । ତାର ଲାଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗୁନଥିଲା । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଖଜଣା ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହି ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ୧୯ଟି ଖଣି ଲିଜଧାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।’’



