ମନମୋହିବ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ; ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି 'ମହାଭାରତ ସେଟ', ଚୀନର 'ମୟୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ'
ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରସୁତ କରୁଛନ୍ତି ତୋରଣ । ଏଥର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନ୍ୟ ।
Published : September 8, 2025 at 10:00 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 10:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ଝଲକ୍ । ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମହାଭାରତ ସୁଟିଂ ସେଟ୍' ସାଜିବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମହାଭାରତ ସେଟର ଅବକଳ ନକଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ । ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 40 ଜଣ କାରିଗର ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । 'ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦରବାର' ଥିମ୍ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକ 'ମହାଭାରତ ସୁଟିଂ ସେଟ୍'ରେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଟାଣିବ ଚୀନର ମୟୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତୋରଣ ।
ତେବେ ଖାଲି ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ 'କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସିଟି' ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ବଡ ବଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଝଲିସି ଉଠିବ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସମିତି ।
ବାହାରେ ମୟୂର ରାଜପ୍ରସାଦ, ଭିତରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମହାଭାରତ ସେଟର ଆକର୍ଷଣ-
ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତଥା ନିଆରା କରିବାର ଆଶା ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା କମିଟି କରୁଛି ଚୀନ୍ର ମୟୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତୋରଣ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାଭାରତ ସେଟର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଭିତର ଭାଗରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ଅବିକଳ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡିଜାଇନରେ କରିବାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି । ତେବେ ଏହି ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ୭୦ ଫୁଟ ଓ ଚଉଡ଼ା ୧୧୦ ଫୁଟ ରହିଛି ।
"ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାର ୪୦ ଜଣ କାରିଗର ଏହି ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ କଟକର କାରିଗରମାନେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମେଢ଼ର ଉଚ୍ଚତା ୧୮ ଫୁଟ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୪୦ଟି କ୍ୟାମେରା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ । ଏହା ସହିତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ୫ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି କମିଟି । ପୂଜା କମିଟିର ୧୦୦ ଜଣ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ, ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ରହିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ୬୨ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ବଣ୍ଟି ଜେନା ।
କୁଚିପୁଡି ନୃତ୍ୟର ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ନୟାପଲ୍ଲୀ-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ଏହାର ୩୮ ତମ ପୂଜା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏଥର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଗେଟ୍ର ତୋରଣକୁ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟର ରୂପ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ତୋରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ୮୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତୋରଣ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାମଣ୍ଡପର ତୋରଣଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରିଛି । ତେବେ ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ୭୦ ରୁ ୭୫ ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚଉଡ଼ା ୧୨୦ ଫୁଟ ରହିଛି ।
"୪୦ ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ କାରିଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ୧୬ ଫୁଟ ଓ ମେଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ୨୨ ଫୁଟ ରହିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଭିଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାତା ଶକ୍ତି ଦାଦା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି । ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ୪ଟି ଫାଟକ ରହିବ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମନୋରଂଜନ ପାଇଁ ମୀନାବଜାର ସହିତ ୧୨୦ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୭୦ଟି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଓ ବଡ଼ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏଲ୍ଇଡି ୱିଣ୍ଡୋରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିବ ୨ଶହରୁ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଓ କିନ୍ନର ସଂଘ ସହଯୋଗ କରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା କମିଟିର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପର୍ବତମାଳା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଅବିକଳ ମନ୍ଦିର ତୋରଣ କରୁଛି ରସୁଲଗଡ-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ସମିତପକ୍ଷରୁ ଏହା ୩୩ ତମ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରସୁଲଗଡ ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପର୍ବତମାଳା ସହିତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରଖାଯିବ । ଯେମିତି ସତସତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରାର ଗଛ, ଧାନ ଗଛ, ସହିତ ଘାସ ଗଛ ଆଦି ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ୪୫ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଚୌଡା ବିଶେଷ ଭାବରେ ୧୨୦ ଫୁଟ ସହିତ ଚଉଡା ୮୫ ଫୁଟ ରହିବ । ଯାହା ସବୁବେଳେ ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ସମିତି ଗେଟ କୁ ନେଇ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ ୪୦ ଟି ସିସିଟିଭି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜର ରଖି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ବଳିଆରସିଂ ।
ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଡିଜାଇନ-
ସହିଦ ନଗର ପୂଜା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସଚିନନ୍ଦନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜକୁ ୪୮ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିମରହିଛି । ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୋରଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ୪୦ ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି । ୨୦ ରୁ ୨୫ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"
ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଅଷ୍ଟ ଭୈରବ ଓ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି-
ଆର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ବାହାର ପଟ "ଅଷ୍ଟ ଭୈରବ" ଥିମ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଭିତରେ ପାଖରେ "ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି" ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟରିସ, ପ୍ଲାଏ ସହିତ କପଡା ଆଦି ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଥିମ । ୪୦ ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଭିତର ପାଖ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କୁ କେବଳ ସିମ୍ବଳିକ ଭାବରେ ଲାକମନେ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।