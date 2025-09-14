ଝାରସୁଗୁଡାରେ ନେପାଳୀ ଯୁବକଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ, OSAP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ
ଝାରସୁଗୁଡାରେ OSAP ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ନେପାଳୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : September 14, 2025 at 8:56 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
ଝାରସୁଗୁଡା: ଜିଲ୍ଲାର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରବିବାର ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁଥିବା ଓଡିଶା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆର୍ମ ପୋଲିସ୍ (OSAP) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । ମୃତକ ଯୁବକ ନେପାଳର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେ OSAP ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁଥିବା ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ।
ଖବର ଅନୁସାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା OSAP 2ୟ ବାଟାଲିୟନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ନେପାଳୀ ଯୁବକ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର । ସିଏ ନେପାଳର ବାଗଲୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା, ବାଡିଗାଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୱାର୍ଡ–2 ର ଦୁର୍ଗା ବହାଦୁର କୁମାରଙ୍କ ପୁତ୍ର । ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉସକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
