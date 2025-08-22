ETV Bharat / state

କେନ୍ଦୁଝର ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ରାତିସାରା ରେଲିଂରେ ଫସିଲେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ - GIRL STUCK SCHOOL OVERNIGHT

ସାରା ରାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା କୁନି ଛାତ୍ରୀ । ସକାଳ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
Published : August 22, 2025 at 5:28 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଜର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ସାରା ରାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ । ରେଲିଂରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ । ସକାଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ।

ସାରା ରାତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଛାତ୍ରୀ:

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଜର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏପରି ଅଘଟଣ । ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଁ, ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଆଜି ସକାଳେ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଛାତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ l ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା କୁନି ଶିଶୁଟି ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍କୁଲରୁ ନଫେରିବା ପରେ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ପାଇନଥିଲେ l ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ 9 ଟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେୟା ତାଲା ଖୋଲିବା ପରେ ଝିଅଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଝରକା ରେଲିଂରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l

ଶିଶୁଟିର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି:

ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର ସମଗ୍ର ବଳ ଖଟାଇ ଲୁହା ରେଲିଂକୁ ବଙ୍କା କରିଥିଲା । ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଦୁଇଟି ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଟକି ରହି ରାତି ସାରା କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା l ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ରୋଷେୟା ଠାରୁ ଚାବି ଆଣି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର କବାଟ ଖୋଲି ଝରକାର ଲୁହାକୁ ବଙ୍କା କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଝିଅର ବାପା ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶିଶୁର ମା' ଝୁନୁ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "କାମରୁ ରାତି 9ଟାରେ ଫେରି ଦେଖେ ତ, ଝିଅକୁ ପାଇ ନ ଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ପାଇ ନ ଥିଲୁ । ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଝିଅକୁ ରେଲିଂରେ ଫସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ।"

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଞ୍ଜିତା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ଣ 4.10 ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଶିଶୁଟି ତଳ ଡେସ୍କରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ନଜରରେ ଆସି ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ଉଠି ଝରକା ଦେଇ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମାତ୍ର ଅସଫଳ ହୋଇ ରେଲିଂରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା ।"

