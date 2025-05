ETV Bharat / state

ଆରମ୍ଭ ହେଲା NEET-UG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଉଛନ୍ତି 60 ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ - NEET UG 2025 EXAM 2025

NEET UG 2025 EXAM ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 4, 2025 at 2:04 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 3:34 PM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ (NEET UG) ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା । ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ଯାଏଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ପେନ ଓ ପେପର ଫର୍ମାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଜୁନ 14 ତାରିଖରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 22.7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ଆଶାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛନ୍ତି 60 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ: ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୀଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର,କଟକ ,ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ପୁରୀ ଗଂଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ସୁନରଗଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମୋବାଇଲ ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା ଓ କାଲକୁଲଟତର ନେବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର 5453 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା: ପରିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ରିପୋର୍ଟ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଦେଶର 5ଶହରୁ ଅଧିକ ସହରରେ 5453 କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦେଶର 13ଟି ସହରରେ NEET(UG) 2025 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Last Updated : May 4, 2025 at 3:34 PM IST