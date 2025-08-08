ନୟାଗଡ: ମୃତ୍ୟୁ କାହା ହାତରେ ନ ଥାଏ । ହେଲେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ସମୟ..ଯାହାର ନାଁ ଜୀବନ.. ଆମ ହାତରେ ଥାଏ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଛକି ବସିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଝାମ୍ପି ନେବ । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ହାତ କୋଳେଇ ନେଲେ ବି ମାରି ପାରେନି । ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଅମର କରିଦିଏ । ଠିକ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା କୁନ୍ତଳା ନନ୍ଦ ।
ଅତର୍କିତ ଆସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ..ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଅତର୍କିତ ଆସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ । ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜୀବନ । ଶୋକରେ ବୁଡିଗଲା ସାରା ପରିବାର । ମା' ବିନା ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ । କେମିତି ଘର ଚଳାଇବେ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ । କୁନ୍ତଳା ବିନା ତାଙ୍କ ଘର ସିନା ଶୋକରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଉ ତିନୋଟି ପରିବାରରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ତିନିତିନୋଟି ଜୀବନ । ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ଖାଲି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ଼ିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ।
ଆମ୍ବୁୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲାନି, ଲିଫ୍ଟ କାମ କଲାନି
ଗତ ମାସ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା । ୬ ଦିନ କାଳ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମ଼ୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୟାଗଡ ଜ଼ିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ପଂଚାୟତ ଲେମ୍ବୁଡିହ ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଶୋକର ଛାୟା । ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୟାଗଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ନୟାଗଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫୋନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁୁଲାନ୍ସ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୋଇ ଆମ୍ବଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ।
୩ ଯୁବକ ପାଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ
ସେଠାରେ କିଛିଦିନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବା ପରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଁ ୨ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର କୁନ୍ତଳା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ରାଜିହୋଇ ତାଙ୍କର କୀଡୀନି ଓ ଯକୃତ ଦାନ କରିଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ସଫଳତାର ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର କରି କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କୀଡୀନ ଓ ଯକୃତ ବାହାର କରି ୩ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ । ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମହାନତା ୩ ଯୁବକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ।
କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା
କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ କେହି ପୂରଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗର ଦୁଃଖ କେହି ଦୂର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମହତ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ଗର୍ବିତ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଛି।
