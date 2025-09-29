ETV Bharat / state

180 ଫୁଟ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା

ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜାମୁକୋଣ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର।

NAYAGARH VAISHNODEVI TEMPLE
NAYAGARH VAISHNODEVI TEMPLE (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ପାହାଡ଼ର 180 ଫୁଟର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଜାମୁକୋଣ ପାହାଡ଼ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଧାପୁର ସ୍ଥିତ ଫାସିପଲ୍ଲୀ ଜାମୁକୋଣ ପାହାଡ଼ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି । ଏହାକୁ ଲୋକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ l

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଏହା ଗତ 22 ତାରିଖରୁ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଦୀର୍ଘ ନଅ ଦିନ ବ୍ଯାପୀ ଅନେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଥିବା ବେଳେ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପୁଛି ସମଗ୍ର ପରିବେଶ । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ:
ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 2ତାରିଖ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଜାତି ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ରାଉତ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ । ବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଥର ମା'ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏକଦା ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ଭକ୍ତ ମମତା ରାଉତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶ ହେଲେ ଯେ, ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମୋତେ ପୂଜା କରିବାକୁ । ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବାରମ୍ବାର ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ବହୁ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ବେଷଣ ପରେ ଶେଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଫାସିପଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜାମୁକୋଣ ପାହାଡ଼କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ମା' ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାସରସ୍ବତୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ।

ଜମୁ କାଶ୍ମୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା':
ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଅଜାତି ରାଉତଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଜମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁଭଳି ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ସେଇପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ । ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜମୁ କାଶ୍ମୀର ବୈଷ୍ଣଦେବୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 5ଜଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ନୟାଗଡ଼ ଆସିପାରିବେ, ନୟାଗଡ ଟାଉନରୁ ଏହା ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ।

ଏନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ମା'ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଳରାତ୍ର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା'ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାତିପାହିଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାସପ୍ତମୀରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ?



ଇଟିଭି ଭାରତ,ନୟାଗଡ଼

For All Latest Updates

TAGGED:

NAYAGARH NAVARATRI 2025JAMUKON HILL CAVE TEMPLE NAYAGARHGODDESS VAISHNODEVI WORSHIP ODISHAVAISHNODEVI TEMPLE ODISHANAYAGARH VAISHNODEVI TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.