ନୟାଗଡ଼: ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ । ଜନବସତି ନିକଟରେ ବେଆଇନ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ମାରଡା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଗାଁ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି କି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ।
କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା:
ଭାପୁର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା । ଜନବସତି ନିକଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହଟାଇବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ମାରଡା, କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମାଧପୁର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି ଜନବସତିଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫୁ କରି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ପାଣିଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡିବା ଯୋଗୁଁ କୂଅ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହି ପାଣିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚର୍ମ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
8 ଜଣ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 8 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜନବସତି ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା:
ଏନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ବଳ ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । 14 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିରାଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଏହି ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁର 500 ପରିବାର 12 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ମଇଳା ଜମିରେ ପଡି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫାର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ । ଏନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ।"
ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ l ସେହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏତେ ବଡ ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 500ମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗାତକରି ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଏହି ସବୁ ନିୟମର ଉଲଂଘନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦର୍ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼