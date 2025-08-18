ETV Bharat / state

ଗାଁ ନିକଟରେ ବେଆଇନ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀ; ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟୁଛି ନାକ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ - NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE

ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା । ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read

ନୟାଗଡ଼: ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ । ଜନବସତି ନିକଟରେ ବେଆଇନ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ମାରଡା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଗାଁ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି କି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା:

ଭାପୁର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା । ଜନବସତି ନିକଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହଟାଇବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ମାରଡା, କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମାଧପୁର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି ଜନବସତିଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫୁ କରି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ପାଣିଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡିବା ଯୋଗୁଁ କୂଅ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହି ପାଣିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚର୍ମ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

8 ଜଣ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 8 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜନବସତି ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା:

ଏନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ବଳ ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । 14 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିରାଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଏହି ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁର 500 ପରିବାର 12 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ମଇଳା ଜମିରେ ପଡି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫାର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ । ଏନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ।"

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଳି ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଦୀରେ ବୁଡି 30ରୁ ଅଧିକ ମଇଁଷି ମୃତ, 40 ନିଖୋଜ - BUFFALOES DEATH

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ବଢିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବଧି - KHARIF MARKETING SEASON

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ

ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ l ସେହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏତେ ବଡ ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 500ମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗାତକରି ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଏହି ସବୁ ନିୟମର ଉଲଂଘନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦର୍ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ନୟାଗଡ଼: ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ । ଜନବସତି ନିକଟରେ ବେଆଇନ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ମାରଡା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଗାଁ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି କି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା:

ଭାପୁର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା । ଜନବସତି ନିକଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହଟାଇବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ମାରଡା, କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମାଧପୁର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି ଜନବସତିଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫୁ କରି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ପାଣିଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡିବା ଯୋଗୁଁ କୂଅ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହି ପାଣିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚର୍ମ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

8 ଜଣ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 8 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜନବସତି ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା:

ଏନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ବଳ ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । 14 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିରାଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଏହି ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁର 500 ପରିବାର 12 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ମଇଳା ଜମିରେ ପଡି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫାର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ । ଏନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ।"

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଳି ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଦୀରେ ବୁଡି 30ରୁ ଅଧିକ ମଇଁଷି ମୃତ, 40 ନିଖୋଜ - BUFFALOES DEATH

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ବଢିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବଧି - KHARIF MARKETING SEASON

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ

ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ l ସେହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏତେ ବଡ ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 500ମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗାତକରି ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଏହି ସବୁ ନିୟମର ଉଲଂଘନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦର୍ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE
NAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL CHICKEN HATCHERY ODISHABHAPUR POULTRY FARM CONTROVERSYNAYAGARH ADMINISTRATION ACTIONନୟାଗଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ହାଚେରୀ ବିବାଦNAYAGARH POULTRY FARM DISPUTE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.