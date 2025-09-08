ETV Bharat / state

ନୟାଗଡରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନସମ୍ପର୍କରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସହପାଠୀ

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ । 5 ଜଣ ସହପାଠୀକୁ ବାଳ ଅପରାଧ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ

Nayagarh Madrasa Minor Boy Murder
Nayagarh Minor Boy Murder (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2025 at 2:17 PM IST

4 Min Read

ନୟାଗଡ଼: ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନକ୍ରିୟାରୁ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହପାଠୀ ମିଶି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନାବାଳକ ସହ ସମଲିଙ୍ଗି ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ସହପାଠୀ । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ହତ୍ୟାରେ ସଂପୃକ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନକ୍ରିୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଭାବେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ପରିଷଦରେ ହାଜର ପରେ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଥାନା ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Minor Boy killed by Classmates (ETV Bharat)

ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ପୋଲିସ:

ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରଣପୁର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 270ରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ, ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ପିଲା ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି । ନାବାଳକ ସହ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 5 ଜଣ ନାବାଳକ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡ ହଜାର କରାଯାଇ ବାଳ ଅପରାଧ ସୁଧାର ଗୃହ ପଠାଯାଇଛି ।"

ପିଲାଟି ଘରକୁ ପଳାଇଛି କହିଥିଲେ ସହପାଠୀ:

ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ ସମ୍ମିଉଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବେ । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ପିଲା କପଡା ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କପଡା ନ ଧୋଇ ଖେଳୁଥିଲା । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଡାକି ମାଡ ମାରିବା ସହ କପଡା ଧୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ । ପରେ କଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ଅଜାନ୍‌ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁପିଲା ମସଜିଦ୍‌ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗଣିବା ବେଳକୁ 16 ଜଣ ପିଲାରୁ 14 ଜଣ ଥିଲେ । ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗାଁ ପାଖ ମସଜିଦ୍‌କୁ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଓ ଆଉ ଜଣେ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଛି । ପରେ ଜଣେ ପିଲା ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୃତ ପିଲାଟି ଘରକୁ ପଳାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ନପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।"

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅବଦୁଲ ଏବସାଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଖାଇବା ବେଳେ 16 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଖୋଜକୋଜି କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ପିଲା ଆସି କହିଥିଲା ଯେ, ସେ ପିଲାଟି ଲୁଚିକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି । ପିଲା ସହ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ।"

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 12 ବର୍ଷିୟ ନାବାଳକ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଥାନା ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷେ ତଳେ ବାପା, ମାଆ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଣି ପୁଅକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଜଣେ ସିନିୟର ଛାତ୍ର 12 ବର୍ଷିୟ ନାବାଳକ ସହ କିଛି ମାସ ଧରି ସମଲିଙ୍ଗି ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସୁଥିଲା । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନାବାଳକ ଜଣକ ବିରୋଧ ବି କରିଆସୁଥିଲା । ଏନେଇ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ନାବାଳକଙ୍କ ସହ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।

ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନକ୍ରିୟାରୁ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ସେପଟେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ନାବାଳକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାଙ୍କିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ସହପାଠୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ।

ସବୁଥର ଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏ ସଂପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ପିଲା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମିଶି ନାବାଳକ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ପରେ ଆଉ 3 ଜଣ ପିଲା ଏମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି, ମୋଟ 5 ଜଣ ପିଲା ନାବାଳକର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।

ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ସେପଟେ ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଜସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୃତଦେହକୁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା:

ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କୁ ନେଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ସହପାଠୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଡରାଇ ଧମକାଇ ନାବାଳକ ସହ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସଂପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ସହ ନାବାଳକ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଛାତ୍ର, ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । 5 ଜଣ ଯାକ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡ ହଜାର କରାଯିବା ପରେ 13 ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ବାଳ ଅପରାଧ ସୁଧାର ଗୃହ ପଠାଯାଇଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

