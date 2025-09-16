ସାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଘେରିଲା ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ।
Published : September 16, 2025 at 4:24 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ସାର୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀ । ଗତକାଲି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ରେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଚାଷୀ । ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋଜିନା ଦାସଙ୍କ ଗାଡି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କିଛି ଚାଷୀ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 5ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାର ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଇବା, ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡିକ ମାର୍ଫେଡ ସାର ଉଠାଉ ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସାର ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା 700ରୁ 11 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହାସହ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାର ହୋଲ୍ ସେଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।ସାର କଳାବଜାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ DRSS କହିଛନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପିଛା ଏକ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଆମକୁ ସାର ଦରକାର: ଚାଷୀ
ଏନେଇ ଚାଷୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ସୋସାଇଟ ସମ୍ପାଦକକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ, ସାର ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସାର ଆଣୁନାହାନ୍ତି । ବାହାରେ କଳାବଜାରୀରେ 1000ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାର ଆଣି ବିଲରେ ପକାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର l କେବଳ ଋଣ କରିବା ଲୋକ ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ନାମ ଥିବ ଲୋକ ଯଦି ସାର ପାଇବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠୁ ସାର ପାଇବେ l ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସାର ପାଇବେ,ତେଣୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ସାର ଦିଆଯାଉ ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ କୁଳମଣି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସୋସାଇଟିରେ ନାମ ଥିବା ଚାଷୀ ସାର ପାଇବ।ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପାଇବେ ? ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲର ପାଖରେ ସାର ନାହିଁ । ଯଦି ନାହିଁ ତାହାଲେ ଆମେ କହୁଛୁ କୋଉଁଠି ଅଛି, ଆମେ ଖବର ଦେବୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ । ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ସାର ମିଳୁ l"
'ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାର ରହିଛି'
ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋଜିନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ବୁଝାମଣା ରହିଛି । ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାର ରହିଛି l ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ l କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି l"
'କଳାବଜାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ '
ନାୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ରାଜେଶ୍ ସ୍ଵାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ସାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସାର ନେବେ l କଳାବଜାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ l "
ଟ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ଆସୁଛି:
ସେହିପରି DRCS ନୟାଗଡ଼ ଅନନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," 7ଟି ସୋସାଇଟିକୁ ସାର ଦିଆ ସରିଛି । ସେପଟେ ଟ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ଆସୁଛି, ସାର ମାରଫେଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ l ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତ ସୋସାଇଟିକୁ ସାର ଦିଆଯାଉଛି l "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼