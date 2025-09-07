ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ନବୀନ; ବଢ଼ିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା
ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
Published : September 7, 2025 at 5:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ପରେ ନବୀନ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଆଜିଠାରୁ ୪ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିନକ ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରୁଛି। ଗସ୍ତରେ ସମୟରେ ନବୀନ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛି। ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦଳର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି।"
ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ ସେନେଇ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା କଣ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ବିଜେଡି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଅବା ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିବ ସେନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଲାଗି ଏସିଡ ଟେଷ୍ଟ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକ୍କାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନବୀନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇନଥିଲେ । ଗତକାଲି ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ନବୀନ । କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ନବୀନ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଥିଲେ। କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କିଭଳି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ହେବ। ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମତାମତ ରଖିଲେ। କିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଉଚିତ ସମୟରେ ନବୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟକୁ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ।
ମଙ୍ଗଳବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଦଳର ହୁଇପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ନା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ସେନେଇ ବିଜେଡି କୌଣସି କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହିଁ। ନବୀନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପରେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କି ନାହିଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ନବୀନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେବ, ତାହାଲେ ବିଜେପିକୁ ଡରି ଭୋଟ ଦେଲୁ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ଏବେବି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ କହିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯିବନାହିଁ।
ସେହିପରି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡି ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବନାହିଁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ୍ୱାକଆଉଟ କରୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନଦେଉ। ସେହିପରି ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଜାତୀୟ ସମିକରଣ, ଦଳର ସ୍ଥିତି ଓ ଦଳକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ମୋଦି ଫୋନ କରି ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଭେଟିବାକୁ ବି କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ନବୀନ ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ୱାକଫ ବିଲ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବ ସେନେଇ ନବୀନ ନଜର ରଖିବେ।
ମୋଦି-ନବୀନଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ପରେ ବିଜେଡିର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏନଡିଏରେ ନଥାଇ ବି ଆଗରୁ ନବୀନ ଏକାଧିକ ବାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ କଥା କହି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ୱାର୍କଆଉଟ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ନବୀନ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ହେବ। ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବକୁ ଭେଟି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଅଚାନକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ନବୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଇତିହାସ ରଚନ୍ତୁ- ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ
ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଏବେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ନବୀନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ ନୁହେଁ । ତେବେ ଆଗକୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ନବୀନ ନିଜର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଜାରି ରଖିବେ ନା ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ NDAକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା। ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ କି ନବୀନ NDAକୁ ବର୍ଜନ କରି ଇତିହାସ ରଚିବେ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
"ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଏବେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁ କଥା ଜନତା ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ଦେଖାଯାଉ ନବୀନ ବାବୁ କଣ ନିଷ୍ପତି ନେଉଛନ୍ତି।ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତି ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ NDA ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଝବୁତ ହେବ। 51 ଜଣ ବିଧାୟକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଶବଳ ହେବା ନିଷ୍ପତି ନିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
