ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ? ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ? ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ଲାଗି କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଲାଗି ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ, ସେନେଇ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି।
ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନେତା:-
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ NDA ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ରାଜନାଥଙ୍କୁ ଦଳ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଓ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜନାଥ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନଜର:-
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି । ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ବିରୋଧ ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି । ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ । ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିଜେଡିର ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୭ ଜଣ ସାଂସଦ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ଚାପ ନାହିଁ । ହେଲେ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ଆଖି । କାରଣ ଏହାର ତିନିଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୀକରଣ ଦେଖା ଯାଉଛି । ୱାକଫ ବିଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଥିଲା । ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ କଥା କହି ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସଂସଦରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ ?:-
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ରହିଛି ଦଳ। ୨୦୦୯ରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସମଦୂରତା ନୀତି ଆପଣେଇଥିବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଦଳିଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଆଡେ ବିଜେଡି ଢଳି ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଓ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା କୁହନ୍ତି।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ତଥା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ୩ଟି ବିକଳ୍ପ।
- ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ- ଏହା ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ଜାରୀ ରହିଛି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ଯାହାର ଫାଏଦା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବ। ବିଜେଡି-ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବ। ସେହିପରି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଲାଗି କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ।
- ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ- ଏହା ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକରଣ ବଦଳିବ। କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
- ଇଣ୍ଡି ଓ ଏନଡିଏଠୁ ସମଦୂରତ୍ୱ ନୀତି- ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସମଦୂରତ୍ୱ ନୀତି ବିଜେଡି ଆପଣାଇ ପାରେ। ଏହା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଓଜନ ହରାଇବ।
ନବୀନ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି:-
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ନବୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବେ।"
ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି କ'ଣ କରିବ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା। ମୁଁ ସେ ଦଳର କେହି ନୁହେଁ। ବିଜେଡିର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ। ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଆମର ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ବା ନକଲେ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଭଲ। ନଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ବିଜେଡିକୁ କିଏ ଓ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଜଣାନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବା ସମଚୀନ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗଲା ଥର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଯାହା କରିଥିଲେ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି।"
ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁନଥିବା ଦଳର ମୁଖା ଖୋଲିବ:-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଶାସକ ଦଳ ମେଣ୍ଟ ଭଳି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଡିଏମକେକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ଲାଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ଦଳର ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ଆରଏସଏସର ଜଣେ ପ୍ରଭାବୀ ନେତା ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଠିକ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଟିଡିପି, ୱାଏସଆର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଭଳି ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ୱାଏସଆର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଭଳି ବାଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଦଳ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ସମୁଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି।"
