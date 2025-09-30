ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇ ଅଗ୍ନିରୂପା ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା
ମା' ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଗ୍ନିରୂପା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ । ଏଠାକାର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିନ୍ନ ।
Published : September 30, 2025 at 7:44 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନବ ରାତ୍ର ପୂଜା । ଶୋଡଷ ଉପଚାରରେ ଅଗ୍ନିରୂପୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଶାରଦୀୟ ଦଶହରାର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ମା'ଙ୍କ ପିଠର ଅନ୍ୟତମ ପୂଜା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା' ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଓ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ନବମୀ ତିଥିରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି ରୂପା ମା' ହିଙ୍ଗୁଲାଙ୍କ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନବ ରାତ୍ରି ପୂଜା । ବିଦ୍ଧି ପୂର୍ବକ ବିଜୟା ଦଶମୀର ୯ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଶୋଡଷ ଉପଚାର ପୂଜା । ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଦ୍ଧି କରାଯାଏ । ଦେହୁରି ଶବରୀ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ଧିରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି । ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ କେତେଆଡୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଏହିପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି । ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡରେ ପୂରିଉଠେ ମାଙ୍କ ପୀଠ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ । ନବମୀ ତିଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଠାରୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ଅହୋରାତ୍ର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଓ ଚଣ୍ଡି ପାଠ ଚାଲିଛି ।
ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଚଣ୍ଡିପାଠ, ଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୁଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହି ନଅ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ମାଁ ଚଣ୍ଡି ରୁପ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଏହି ନଅ ଦିନ ମାଁଙ୍କ ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୁଏ । ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ମାଙ୍କ ପୀଠ । ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ତଥା ଅଲୌକିକ କଥା ରହିଛି । କୁହାଯାଏ ନଳ ବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଦେହୁରୀ ମାନେ ମାଁଙ୍କ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଉ ସେହି ସମଯରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହୁ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ, ଶକ୍ତିରୁପିଣୀ ଓ ବରଦାୟିନୀ । ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୁପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଓ ପୁଜା ପାଆନ୍ତି ତାହାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ।
ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତିଥିରେ ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ରୁପରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ମା । ଯେଉଁଠି ମା ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ଏକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲଗା ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଆଦୌ ନିଆଁ ଲାଗେ ନାହିଁ । ୯ ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କ ଶୀତୁଲା ଯାତ୍ରାଦିନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗେ । ଦଶହରାରେ ମାଙ୍କ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଧାନ କୁଟା ଯାଏ । ସେଥିରୁ ବାହାରି ଥିବା କୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ବାଘ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି, ଯାତ୍ରା ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କେମିତି ହେବ ସେନେଇ ମା ନିଜେ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବ ରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଦଶମୀ ଦିନ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଦଶହରା ପଡିଆ ଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେଠାରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ନବ ରାତ୍ରି ପୂଜା କରେ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ମା ଅଗ୍ନିରୂପା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏଠାକାର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିନ୍ନ । ବିଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ଶୋଡଷ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଚାଲିବ ।
ମାଙ୍କର ଏହି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିରାଜମାନ ହେବେ । ସେଠାରୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଅସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବେ । ସସମାପନ ହେବ । ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ମାଙ୍କ ପୀଠ ।
