ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରେଶମ ସହର, ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଷୋଡଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରେଶମ ସହରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ସୋମବାର ରାତ୍ରରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡିଛି ସାରା ସହର । ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ମହାନବମୀରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା' । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଷୋଡଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ବା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ସୋମବାର ରାତ୍ରରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ମା'ଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ଆବାହନ ପାଇଁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ହୋମାଦିକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ରାତ୍ର ସମୟରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ଦେବୀ ଆରଧନା ଭଳି ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ।

ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା:

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କର ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜାକୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରମୁଖ ପୁଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ କରାଯିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରୁ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଘଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ନବଗ୍ରହ ପୂଜା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଖ ଖୋଲାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଏହାପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପଚାର ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ, ବେଲପତ୍ର ପୂଜନ ଓ ହୋମ କରାଯାଉଛି ।

ଝଲସି ଉଠୁଛି ସାରା ସହର:
ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଓ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ସାରା ସହର । ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ଝଲସି ଉଠୁଛନ୍ତି ମା' ଜଗତଜନନୀ । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ । ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ।

୬୨ ବର୍ଷରେ ବିଜିପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପୂଜାମଣ୍ଡପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜିପୁର ପୂଜାମଣ୍ଡପ ସହରର ପୁରାତନ ଓ ଅନ୍ୟତମ । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଜିପୁର ଦୁର୍ଗାପୁଜା ୬୨ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ପୁଜାମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୁଜା । ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଥବା ଯୋଗୁଁ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ୧୮ ରୁ ୨୦ ଫୁଟ ରହିଛି । ମା'ଙ୍କ ଜରି ମେଢ ଓ ତୋରଣ ତିଆରି ପାଇଁ କଟକରୁ କାରିଗର ଆସିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ମା'ଙ୍କର ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବିଜିପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ତୋରଣ ରାଜମହଲ ଛାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।"

ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:

ମା'ଙ୍କର ପୁଜକ ରାଧାକାନ୍ତ ପାଢୀ, ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଷୋଡଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ଵାର ଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ବାଳ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୦୮ ଆଳତି, କାଠି ଆଳତି ଓ କର୍ପୂର ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମା'ଙ୍କ ଆଳତୀ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପୂଜା ପରିଚାଳନାରେ ବିଜିପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଓ ବିଜିପୁର ପରିବା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"


କମାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ କମାପଲ୍ଲୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ । ୧୯୬୩ ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି । କମାପଲ୍ଲୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୬୩ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧିଆ ମହାନ୍ତି, କାଶୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ପାତ୍ର ଓ ରଙ୍କନାଥ ପାଢ଼ୀ ମିଳିତ ଭାବେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ତିନି ଦିନ ପୂଜା କରାଗଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତ ୪୭ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ମା'ଙ୍କ ବଡ଼ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସିଂହବାହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାପାଉଛି । କଟକରୁ ଆସିଥିବା ତିନି ଜଣ କାରିଗର ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ୬୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୋରଣରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ । ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଣ୍ଡପରେ ବିଲ୍ଵବରଣ, ଅଧିବାସ ପରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୁଜା କରାଯାଇଥିଲା । ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଗୃହ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ୧୦୦୮ ବେଲପତ୍ର ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ରାତିରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି । ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିନରେ ବାଳ ଭୋଗ ଏବଂ ରାତିରେ କେବଳ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।"

୫୦ ବର୍ଷରେ କୋର୍ଟପେଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା:

ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କୋର୍ଟପେଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟପେଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ୫୦ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । କମିଟି ସଭାପତି ରାମ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଆଗା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ୩ ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୫ ଦିନ ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ୯ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ୧୨ ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି । ଏଠାର ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅବସରରେ କଳସରେ ଜଳ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା । ପ୍ରତିଦିନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ହଜାରେ ବେଳପତ୍ର, ଚଣ୍ଡି ପାଠ, ହୋମ, ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କର ନିକଟରେ କର୍ପୁର ଆଳତି, କାଠି ଆଳତି, ୧୦୮ ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

