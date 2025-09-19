ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘ; ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ କଭରରେ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ କଳାବାଘ, ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଗାଜିନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ । ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର କଳାବାଘ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲା ଶିମିଳିପାଳ ।
National Geographic magazine ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ)/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ମାଗାଜିନ କଭରରେ ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘ । ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ କଳା ବାଘର ଛବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ପତ୍ରିକାର ଅକ୍ଟୋବର ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ଥିବା ବେଳେ କଳା ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମଗାଜିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥାନିତ-
ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାଗାଜିନର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଫୋଟଗ୍ରାଫର ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯାଦବ (Prasenjeet Yadav) ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ଫଟୋଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଶିମିଳିପାଳରେ କେବଳ ଏହି ମେଲାନଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ବିରଳ କଳା ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଳାବାଘ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ଅତୁଟ ରଖିଛି । ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ କଳାବାଘ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସମୟକ୍ରମେ କଳାବାଘର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପରେ ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର କଳାବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଳାବାଘ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସହିତ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରାଯାଉଛି । ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।
ଶିମିଳିପାଳ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ-
ଏ ସଂପର୍କରେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା ଫୋନ ଯୋଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରସିସିଏଫ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗୀନେନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମେଗାଜିନରେ ଶିମିଳିପାଳର କଳାବାଘ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ତେବେ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆରସିସିଏଫ । ବର୍ତମାନ ଗତ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୩୨ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ଯମୁନା ଓ ଜୀନତକୁ ମିଶେଇ ୩୪ଟି ରହିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୬ଟି ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର କଳାବାଘ ଅଛନ୍ତି ।" ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଠାରେ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆରସିସିଏଫ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ-
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ କଭରରେ ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘ ଫଟୋ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ । ମୁଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ବିରଳ କଲା ବାଘକୁ ଦେଖିଛି । ଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ କଳା ବାଘର ଛବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ପତ୍ରିକାର ଅକ୍ଟୋବର ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।
କଳା ବାଘ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ୧୨୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା-
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ ପ୍ରସେନଜିତ ଯାଦବ ବିରଳ କଳା ବାଘକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଲେନସରେ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ । ନାଗପୁରରୁ ଜଣେ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯାଦବ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର T12 କଳା ବାଘକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୨୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ଯାଦବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ କଭର । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପତ୍ରିକାର ୧୩୫ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସମ୍ମାନିତ ଭାରତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପତ୍ରିକାର କଭରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଘରେ ଏକ ବିରଳ ମେଲାନିଜିମ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଘର ସୁନେଲି ପରସ୍ତକୁ ପ୍ରାୟତ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଦୂରରୁ ଏହାକୁ “କଳା ବାଘ” ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ । ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ବାଘରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ।
ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ପତ୍ରିକା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଖ୍ୟାର କଭର ଷ୍ଟୋରୀରେ "ଦି ଟାଇଗର୍ସ ହୁ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରଇପ୍ସ"(“The Tigers Who Changed Their Stripes”) ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାହାଣୀରେ ଶିମିଳିପାଳର ଅନନ୍ୟ କଳା ବାଘ । ଓଡ଼ିଶାର ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାଘମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବାଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।"
ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ-
ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳରେ କଳା ବାଘ ବିଷୟରେ ଏକ କଭର ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖାଯିବା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କଭର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଶିମିଳିପାଳର ଏକ କଳା ବାଘ ଯାହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ପ୍ରସେନଜିତ ଯାଦବ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କୁ PCCF WL ଏବଂ CWLW ଦ୍ୱାରା କଳା ବାଘ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ ୯ ତରାଇଖା ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରକାଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ-
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ପତ୍ରିକା ୧୩୬ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ୧୨ ଥର କଭର ଷ୍ଟୋରି ବାଛିଥାଏ । ପତ୍ରିକାର ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରସାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧.୮ ନିୟୁତ କପି ଏବଂ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ ନିୟୁତ ମାସିକ ପାଠକ ମୁଦ୍ରିତ ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । NatGeo ର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପ୍ ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ । କେବଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୨୮୦ ନିୟୁତ ଅନୁସରଣକାରୀ ଅଛନ୍ତ । ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଅଣ-ସେଲିବ୍ରିଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ । କଭର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ସଂକ୍ଷେପରେ ୧୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ବାଘ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏବେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଏକ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କଳା ବାଘ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ। ଏହା ଏହି ଅନନ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
କାହିଁକି ଓ କେମିତି ହେଲା କଳା ବାଘ ସଫାରୀର ପରିକଳ୍ପନା-
ସାଧାରଣତଃ କଳା ବାଘ ବିରଳ ଅଟେ । ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କଳା ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି । ମୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧ ପ୍ରତିଶତ ବାଘ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି । ବାକି ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ନିରାଶ ହୋଇଫେରନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି । ଯେହେତୁ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ କଳା ବାଘ ନଦେଖି ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମଞ୍ଚିଆପଡ଼ା ବା ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାରେ ସଫାରୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ମେଲାନାଷ୍ଟିକ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି-
ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ବାଘର ହେଉଛି, ସିକ୍ରେସନ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ଥିବା ଛିଟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏନି ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଭାବେ ବାଘଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ବାଘର ଶରୀରରେ କଳା ଗାର ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାବାଘ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲରୁ କଳା ବାଘ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ-
ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କେତେ କଣ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପାଖାପାଖି ୧୯୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ୨୭୫୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି melanistic black tiger ବା କଳାବାଘ । ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସରେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦାଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ' । ଏହା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନମୋହିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିରଳ କଳାବାଘ ପ୍ରଜାତିର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତଡବା ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉଦ୍ୟାନରୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତା ଗାଡିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ଓ ଜୀନତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଦୁଇ ବାଘୁଣୀକୁ ରଖାଯାଇ ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳର ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ରହିବା ପରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି । ଏଥି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳା ବାଘ ସଫାରି ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଠାରେ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଳା ବାଘ ସଫାରୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(ସିଜେଡଏ)ର ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇ ଡିଜାଇନକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁକରି ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରଥମ କରି କଳା ବାଘ ସଫାରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହର ସଂଲଗ୍ନ ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଠାରୁ ୧୫କିମି ଦୂର ବାରିପଦା ସହର ନିକଟସ୍ଥ ୧୮ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଲଗ୍ନ ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ୧୦୦ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏକ କଳା ବାଘ ସଫାରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର କଳାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେବେ ଠାରୁ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ସହ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ/ଭୁବନେଶ୍ୱର