ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି NAC ନିଆଁ; ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାସ୍ତାରୋକ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

ଭୁବନେଶ୍ବର: NAC ଘୋଷଣା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବନ୍ଦ ଓ ରାସ୍ତାରୋକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠାରେ ଦାନା ବନ୍ଧୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ସରକାର ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି।
କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
କୋରାପୁଟର ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକକୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଓ ସର୍ବଦଳୀୟ। ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାକୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗିର-କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରେ ବି ସ୍ବାଭିମାନୀ ବାଲିଆପାଳିଆ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ୮ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ଯୁକ୍ତି, ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସହର ବି NAC ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଉଁବାରେ ଲାଗିଛି NAC ଦାବି ନିଆଁ।
ଘୋଷଣା ହେଲା ୨୧, ହେଲେ ୧୨ଟି ଲାଗି ନୋଟିସ୍ ଜାରି
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ଅଭିଭାଷଣରେ ୨୧ଟି NAC ଗଠନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨ଟି ନୂଆ NACର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନୂଆ ଏନଏସି ଗଠନ ନେଇ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳର ପାଳଲହଡା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବୀରମହାରାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ଵରର ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ବସ୍ତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ଚିତ୍ରଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ାର ବିଷମକଟକ, ସମ୍ବଲପୁରର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଧୁସୁରିରେ ଏନଏସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ଛକାପଞ୍ଝା।
ବଳକା ୯ ଏନଏସି ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ
କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୧୨ ନୂଆ NACର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବଳକା ୯ ଏନଏସି କେଉଁଠି ହେବ, ସେନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ବଳକା ୯ NACର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳକା ୯ ଏନଏସି ଆଶାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ସହରବାସୀ। ଏହା ପରେ କାହା କପାଳରେ NAC ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବ, ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ପାଳନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ନାରାବାଜି କରି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଶା ବାନ୍ଧି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ସହରବାସୀ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
NAC ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। NAC ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, ମଦନପୁର-ରାମପୁର, ନର୍ଲା ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲିକୁ NAC ଦାବି କରୁଛି ବିଜେଡି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ। ସେହିପରି ଦଳ ସକାଳ ୬ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ବେଗୁନିଆ ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼କୁ NAC ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଘୋଷଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଦଳ ଓ ଜନସାଧାରଣ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅବରୋଧ, ବନ୍ଦ ପାଳନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାକୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ କନିକା ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଦାବିପତ୍ର । ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ହୋଇଛି, ସର୍ବଦଳୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଖ ଚକ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରେ ବି ସ୍ବାଭିମାନୀ ବାଲିଆପାଳିଆ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ୮ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାକୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗିର- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।
ଟାର୍ଗେଟ୍ ୨୦୩୬ ଏବଂ ୨୦୪୭
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ NAC, ମ୍ୟୁନିସପାଲଟି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୧୧୫ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରସଂସ୍ଥା ବା ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୨ଟି NAC ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧ଟିରୁ ୧୨ଟି ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ହେବା ସହ ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ୫୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ NAC ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ୧ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୌରପାଳିକା ବା ମହାନଗର ନଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାୟତତ୍ତାର ସ୍ତର ଏବଂ କ୍ଷମତାର ପରିସରକୁ ନେଇ NAC ଏବଂ ମହାନଗର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ।
ତାରା ଆଣିଲେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବୋରିଗୁମା। ଏଥିରେ ୩୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ବୋରିଗୁମାରେ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଦାବି ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବୋରିଗୁମାକୁ NAC କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସେଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବୋରିଗୁମାକୁ NAC ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ବୋରିଗୁମା ବନ୍ଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସରକାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋରିଗୁମାକୁ NAC ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ।"
ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ୨୧ NAC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା' ପରେ ୧୨ NAC ପାଇଁ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ୫୬ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ସରକାରରେ ୪୪ NAC ବାଦ ପଡ଼ିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା, ମଦନପୁର-ରାମପୁର, ନର୍ଲା ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ବି ବାଦ ପଡ଼ିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଅଣଦେଖା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଏହି ତିନି ସ୍ଥାନକୁ NAC ଭାବେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛି, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ।"
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଘୋଷଣା ହେବ ବାକି ୯ଟି NAC ନାଁ
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ୯ଟି NAC ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାପକାଠିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଖାଲି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରକୁ NAC ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ହେବନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛିଟା ନିୟମ ଏବଂ ମାପକାଠି ରହିଛି।'
ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡି ସରକାର ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସ୍କା, ଛତ୍ରପୁର ଏନଏସିକୁ ପୌରସଂସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିଲା। ୨୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭ଟି ଏନଏସି ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ସୂବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସର୍ବାଧିକ ୫, ଅନୁଗୁଳର ୨, ବଲାଙ୍ଗିରର ୪, ବାଲେଶ୍ଵରର ୪, ବରଗଡ଼ର ୩, ଭଦ୍ରକର ୨, ବୌଦ୍ଧର ୪, କଟକର ୪, ଢେଙ୍କାନାଳର ୨, ଗଞ୍ଜାମର ୨, ଯାଜପୁରର ୪, କଳାହାଣ୍ଡିର ୩, କନ୍ଧମାଳର ୨, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ୩, ନୟାଗଡ଼ର ୨, ପୁରୀର ୨, ରାୟଗଡ଼ାର ୨, ସମ୍ବଲପୁରର ୨ ଏବଂ ଜଗତସିଂପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା, ସୀମାରେଖା, ମ୍ୟାପ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବଜାର, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଥାନା, ରାଜସ୍ବ ଉତ୍ସ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
