ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇକାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭଡ଼ା

ସରକାର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବସ ସେବା । ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲା ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ।

govt will provide free bus for students
govt will provide free bus for students (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 7:55 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯିବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇକାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବସ ଭଡ଼ା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସମୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ବସ ଚଳାଚଳ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ OSRTCକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସରକାରୀ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ 17 ତାରିଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ତଥା କମିଶନ ଶାଳୀନି ପଣ୍ଡିତ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବସ୍ ରୁଟ୍ ଏବଂ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ OSRTC

ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ବସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇକାର୍ଡ ଦେଖାଇ ମାଗଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ । ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କୁଲକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ OSRTC ବସ ରୁଟ ଏବଂ ସମୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର ।’

ଏଥି ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ରୁଟ ପୁନଃମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଓ OSRTCର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମାଗଣା ବସ ସେବା ପାଇଁ OSRTCର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବ ତାହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବଜେଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

