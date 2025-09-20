ETV Bharat / state

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼, କର୍ମଚାରୀ କଲେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା । ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନୀରବତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ।

Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada
Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ । ଗତ 8 ଦିନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇଥର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ବସସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ବସ ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ସମସ୍ତ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ବସ୍ ନ ଚଲାଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ ଗୁଡିକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି ।

Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା ଜ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼:

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ଯା ସମୟରେ ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜମ୍ବୁ ପାଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସଟି ମେର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଭିଡ ହେବାରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ରାଗିଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ ମାରିଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ମାଡ ଖାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଡ୍ରାଇଭର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ଗତ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମାଡ ମାରିବା ବେଳେର ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ଏନେଇ ଆମେ ଅଫିସରେ ଜଣାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଗତକାଲି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମେର୍ଦ୍ଧା ଗାଁରେ ମୋତେ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଗାରେ 14 ଘଣ୍ଟା ଖଟାଉଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଚଲାଇବା କରିଛୁ । ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada
Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada (ETV Bharat Odisha)

8 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟି ଘଟଣା:

ସେହିପରି ଚଳିତ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଖରିନାସି ଗ୍ରାମ ଘଟିଥିଲା । ଗାଁ ଦବାଟ ଦେଇ ବସ ଯାଉଥିବା ବେଳ ଧୂଳି ଉଡିବା କାରଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର । ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବାରେ କାମ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଡ୍ରାଇଭର ।

Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada
Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

5 ଟଙ୍କା ଭଡା ପାଇଁ ନାବାଳକଙ୍କୁ 25 କିମି ନେଇଗଲା ବସ୍‌ କଣ୍ଡକ୍ଟର

ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଫସିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାତ୍ରୀ, ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲେ କେରଳ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ

ସେହିପରି ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଡି଼ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଗତ 8 ଦିନ ତଳେ ଖରିନାସିରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରିଥିଲା । ଏନେଇ ମୁଁ ଆମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଓଲଟା ଚାକିରି ଛାଡିଦେବାକୁ କହି ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।"

Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada
Mukhyamantri Bus Seva Driver Allegedly Attacked in Kendrapara Mahakalpada (ETV Bharat)


ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କଲେ ଆଲୋଚନା:

ସପେଟ ଖବର ପାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଁଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

For All Latest Updates

TAGGED:

KENDRAPARA MUKHYAMANTRI BUS SEVAKENDRAPARA ATTACK ON BUS DRIVERMAHAKALAPADA MUKHYAMANTRI BUS SEVABUS DRIVER EATEN UP IN KENDRAPARAMUKHYAMANTRI BUS SEVA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.