ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼, କର୍ମଚାରୀ କଲେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା । ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନୀରବତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ।
Published : September 20, 2025 at 6:44 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ । ଗତ 8 ଦିନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇଥର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ବସସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ବସ ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ସମସ୍ତ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ବସ୍ ନ ଚଲାଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ ଗୁଡିକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା ଜ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼:
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ଯା ସମୟରେ ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜମ୍ବୁ ପାଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସଟି ମେର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଭିଡ ହେବାରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ରାଗିଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ ମାରିଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ମାଡ ଖାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଡ୍ରାଇଭର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ଗତ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମାଡ ମାରିବା ବେଳେର ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ଏନେଇ ଆମେ ଅଫିସରେ ଜଣାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଗତକାଲି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମେର୍ଦ୍ଧା ଗାଁରେ ମୋତେ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଗାରେ 14 ଘଣ୍ଟା ଖଟାଉଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଚଲାଇବା କରିଛୁ । ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
8 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟି ଘଟଣା:
ସେହିପରି ଚଳିତ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଖରିନାସି ଗ୍ରାମ ଘଟିଥିଲା । ଗାଁ ଦବାଟ ଦେଇ ବସ ଯାଉଥିବା ବେଳ ଧୂଳି ଉଡିବା କାରଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର । ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବାରେ କାମ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଡ୍ରାଇଭର ।
ସେହିପରି ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଡି଼ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଗତ 8 ଦିନ ତଳେ ଖରିନାସିରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରିଥିଲା । ଏନେଇ ମୁଁ ଆମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଓଲଟା ଚାକିରି ଛାଡିଦେବାକୁ କହି ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।"
ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କଲେ ଆଲୋଚନା:
ସପେଟ ଖବର ପାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଁଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
