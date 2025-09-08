ETV Bharat / state

କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମାଆ-ପୁଅ ନିଖୋଜ, ଭିତରକନିକାରେ ଖୋଜୁଛି ବନ ବିଭାଗ

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମାଆ ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ । ବନବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା ।

Mother And Son Missing Inside Bhitarkanika Forest Kendrapara
Mother And Son Missing Inside Bhitarkanika Forest Kendrapara (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read

Mother-Son Duo Missing Bhitarkanika: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନଦୀକୁ କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମାଆ ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ । 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମାଆ-ପୁଅଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି ମାଆ ଓ ପୁଅ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ । ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରାର ସହାୟତା ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Missing Son
Missing son (ETV Bharat Odisha)

କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ନଦୀକୁ କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମାଆ ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର 4 ଜଣ, ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁଅ ରତିନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧା, ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ପୁତୁରା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଥିବା ନଦୀକୁ କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲର 10 କିମି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ପୁତୁରା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜନା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରତିନ୍ଦ୍ର ସେଦିନୁ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନବିଭାଗର ଅଙ୍କୁଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କାହାରିକୁ କିଛି ନଜଣାଇ ଗାଁ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ।

Missing Mother
Missing Mother (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯିବା ଓ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଭୟ ମାଆ ଓ ପୁଅ ନଫେରିବାରୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପରିବାର ଲୋକେ ବନବିଭାଗ ଓ ରାଜନଗର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ବନବିଭାଗର 10ଟି ଟିମ୍ ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରାର ସହାୟତା ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି ବନବିଭାଗ ସନ୍ଧାନୀ ଟିମ ସହ ଗାଁ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମାଆ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ବନବିଭାଗ ଟିମ:

ଗୁପ୍ତି ସେକ୍ସନ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେଉରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, "ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣପୁରର ଚାରିଜଣ (ଦୁଇ ମହିଳା, ଦୁଇ ଯୁବକ) ମାଛ ଓ କଙ୍କଡା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗତ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମାଆ ଓ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଇଟି ଟିମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା । ଆଜି ବନବିଭାଗର ୧୦ଟି ଟିମ କରି ଆମେ ସାତଭାୟା, ଗୁପ୍ତି ଓ ଡାଙ୍ଗମାଳ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମରେ ବନବିଭାଗର ୫-୬ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିମ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଯଦି ସନ୍ଧାନ ନମିଳେ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା

