B.Ed ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ, ମାତ୍ର ୨୦୦୦ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା ଆବେଦନ - BED APPLICATION 2025

Published : June 2, 2025 at 8:02 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 8:08 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଏଡ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ। ମାତ୍ର ୨୭୫୦ ବିଏଡ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ୧,୨୯,୭୧୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପଟେ ୩୦୦ ଏମଏଡ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ ୧୬୫୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ୩୧ ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି। ଯାହା B.Ed, M.Ed ଏବଂ BHED (ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ନାତକ) ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। । ପୁରୁଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୬୦୯୩ ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ B.Ed କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମାତ୍ର ୪୩୬୧୨ ରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ, BHEd କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ୧୯୩୬ଟି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଅଛି। ତେବେ ୧୧ ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୧୦୦ ଟି B.Ed ସିଟ୍ ଥିବା ବେଳେ, ତିନୋଟିରେ ୧୫୦ ସିଟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବାକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୫୦ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି।

B.Ed, M.Ed ପାଇଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି। ଯଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଲେଶ୍ବରର ଏଫଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏମଏସସିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଚାରୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳିତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦। ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୩୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।



ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ (NEP) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୨୦୨୬ -୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ NEP ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ITEP) ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ITEP ଏକ ଚାରି ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ BEd କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱୈତ-ପ୍ରମୁଖ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଯାହା ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ITEP ରୁ BA B.Ed କିମ୍ବା BSc B.Ed କିମ୍ବା BCom BEd ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଲେଶ୍ଵର ଏଫଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୁରୀ SCS କଲେଜରେ ଖୋଲାଯିବ।





ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଏଡ୍ ରେ ଚାହିଦା ବଢିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜିକା ସମୟରେ ପିଲା ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ବିଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆହୁରି ସିଟ ବଢ଼ାଆଯାଉ । ଯାହା ଫକରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ।

ଏପଟେ ଜଣେ ଆଶାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଏଡ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଅଧିକା ପିଲାମାନେ ଆବେଦନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସିଟ ବଢ଼ାଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଏଡ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡିଶାରେ ବିଏଡ କରିପାରିବେ । ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିଏଡ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାମକ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁପାରୁନାହିଁ ।



ଏପଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଲିଲ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଥାନ୍ତି । ଏପଟେ ଯଦି ବିଏଡ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିନା କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ସେହି ଆଶାରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବିଏଡ ଲରୁଛନ୍ତି ।

