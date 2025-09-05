ETV Bharat / state

GST ସଂସ୍କାରକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାଗତ, ଏମିତି କହିଲେ ବିରୋଧୀ - GST REFORMS 2025

ଜିଏସ୍‌ଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲା ବିଜେଡି । ଲାଭ-କ୍ଷତି ଆକଳନ ଲାଗି 6 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ।

GST Reforms 2025
GST Reforms 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2025 at 10:02 AM IST

7 Min Read

Goods And Services Tax Reforms: ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । GST ହାର କମାଇ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସରଳ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଯାଏଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଖେଳି ଯାଇଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଏସଟି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳାଫଳ ଆକଳନ ଲାଗି 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।

ବିକଶିତ ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ '2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ' ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ‌ତା ରହିଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ କର ପ୍ରଶାସନରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରୁ ଟିକସ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଜିଏସଟି ବୈଠକରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପରୁ ଜିଏସଟି ହାର କମାଇବା ଓ କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ କର ମୁକ୍ତ କରିବା ପରି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଜିଏସଟିର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କାର, ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ । କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ । ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମା ଜନିତ ସେବା ଉପରୁ କର ଆଦାୟ ନକରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ।

GST Reforms 2025
GST Reforms 2025 (ETV Bharat Odisha)
ଚାଷୀ ପାଇବେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ :

କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ଜିଏସଟି 18 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ବିକ୍ରି ବଢିବା ସହ ତୋଳାଳିଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ବଢିବ ଓ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣୁଥିବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ । ଓଡିଶା ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ । କୃଷି ଉପକରଣ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ରୋଲର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଏହାର ଅମଳ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଟାୟାର ତଥା ସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ କମାଇବା ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ହେଉଥ‌ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବ । ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବଢାଇବ ଓ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ହେବ ସହାୟକ :

ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ କର ହ୍ରାସ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 12 ଓ 28 ପ୍ରତିଶତ କର ହାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରା ଯାଇ ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପରେ 5 ଓ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କର ଆଦାୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଔଷଧ, ଦୁଗ୍ଧ-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ ମୂଲ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜୋତା, ସଂରକ୍ଷିତ ମାଛ, ମାଂସ, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡା, ଛତୁ, ଜାମ, ଜେଲୀ, ଫଳରସ, ପ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ନମକିନ, ଭୁଜିଆ, ମିକ୍ସଚର, ସୋୟା ବଡି, ବିରି ଓ ମୁଗ ବଡି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଗାଲିଚା, ଥର୍ମୋମିଟର, ପେଷ୍ଟ, ଟିଭି, ଛତା, ବାସନ କୁସନ, ସିଲାଇ ମେସିନ, ସାଇକେଲ, ପାନିଆ, ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟା, ସାମ୍ପୂ, କେଶ ତୈଳ ଉପରୁ କର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଯାହା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ସେମାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ । ପ୍ୟାକ ହୋଇଥ‌ିବା ଛେନା ବା ପନିରକୁ କର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

GST Reforms 2025
GST Reforms 2025 (ETV Bharat Odisha)
ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ:୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁଇ ସ୍ଲାବ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ଜଳଖିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମିଠ ମିଠା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି 18 %ରୁ 5 %କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର 28 %ରୁ 18 %କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ । ଛୋଟ କାର, ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ତିନି ଚକିଆ ଗାଡି ଉପରେ ଟିକସ 28 %ରୁ 18 %କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଲୋକ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ।ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ହେବେ ଲାଭାନ୍ବିତ:

ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, "ଜିଏସଟିର 4ଟି ସ୍ଲାବ ଥିଲା । ସ୍ଲାବ 5 %, 18 % ରଖି ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ 12% ଓ 28%କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । 18 % ସ୍ଲାବର କିଛି ଜିନିଷ 12 %କୁ ଖସି ଆସିଛି ଓ କିଛି ଫ୍ରି ହୋଇଛି । 28 % ସ୍ଲାବର ଅଧିକାଂଶ 18 % ଓ କିଛି ଛାଡ଼ ମିଳିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭଲ ଓ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର ହୁଏ । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଟିକେ ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବେ ।"

ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଢିବ ଉତ୍ପାଦନ:

ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜା ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଏସଟିରେ 12 % ରେଟ ହଟିଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 99 % ଜନିଷ 5 % ରେଟକୁ ଆସିଗଲା । ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ରେଟ କମିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । 28 % ରେଟ ଥିବା ଜିନିଷ ଏବେ 18 % ରେଟକୁ ଆସିଗଲା । କାର, ମଟର ସାଇକେଲ, ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ଦର କମିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ବ୍ୟବହାର ବଢିବ । ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ । ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"

6 ମାସ ପରେ କରିବା ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିର ଆକଳନ:

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ 2017 ମସିହାରେ GST ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 56 ଥର ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଟିକସ, ସ୍ଲାବ ଓ ରେଟ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଦରଦାମ ଉପହାର ସହକାରେ ପାଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଫାଇଦା ମିଳିଲା ଏହାର ଆକଳନ ପାଇଁ ଆମକୁ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଜିର ଦାମ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ଦିନ ଓ 6 ମାସ ପରେ କିଣିବା ପରେ କେତେ ଲାଭ ହେଲା ଆକଳନ କରିବା । ସାମ୍ପୁ ଓ ସାବୁନ ଦାମ କମିଲେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଫରକ ପଡେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ଦରଦାମ କମିଲେ ବା ବଢିଲେ । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଉପରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ଦରଦାମ ନିର୍ଭର କରେ । ମୁଦ୍ରାସ୍ପତି ଓ ଦରଦାମ ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଜିଏସଟି ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା :

"ଦେଶରେ ଏକ ଟିକସ ହୋଇନାହିଁ । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ 5 ଟିକସ ରହିଛି । ଜିଏସଟିରେ ଜିରୋ ରେଟ, 5% ରେଟ, 18 % ରେଟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 40 % ଓ ସେସ । 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମକୁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଆଗରୁ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭରଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏଥର କଣ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା ନୁହେଁ । ଓଡିଶା ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ । ତେଣୁ ଲାଭାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିଆଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବ । କେବଳ ଖାଉଟି ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ପଛ ଇଞ୍ଜିନ ଘୋରି ହୋଇଯିବ । ପାଇବ କମ, ହରେଇବ ଅଧିକ । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସଟି ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରି 18 % ସ୍ଲାବରେ ରଖିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ।" କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ

ରାଜସ୍ୱହାନୀ ଭରଣା କରୁ କେନ୍ଦ୍ର:

ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୮ ମସିହାରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଦଳ କହି ଆସୁଥିଲା । ତତ୍‌କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ GST ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଜିଏସଟିର ନୂତନ ସ୍ଲାବ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟିକୁ 18 %ରୁ 5 %କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ସ୍ଲାବ ଜିଏସଟି ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 1 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭରଣା କରିବା ଦରକାର ।"

BJD
BJD (ETV Bharat Odisha)
'କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ହେଉ' :ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରି ଆସୁଛି । ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାୱାରଲୁମ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ରହିଛି । ପାୱାରଲୁମରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମରେ ଗରିବ ବୁଣାକାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 % ଜିଏସଟି ରହିଛି । ତେଣୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଦଳ ଆଉ ଥରେ ଦାବି କରୁଛି ।"

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "140 କୋଟି ଜନତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ । ଜିଏସଟି ସଂଶୋଧନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରରେ ଆମେ ଡବଲ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବଦ ଦେଉଛନ୍ତି । ନିର୍ବଚନ ଇସ୍ତାହାର ରେ ଥିଲା ସରକାର ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଜିଏସଟିରେ 5 % ନିମ୍ନମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ତମାଖୁ, ମଦ, ବିଳାସପୁର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପରେ 40 % ଜିଏସଟି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର 22 ଜିଲ୍ଲାର 8 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ।"

