Odisha Fire Services ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଚାଲୁ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ? ଲୋକଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କିଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ସେବା । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତ ? ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ । କେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା କେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଏସବୁ ଯାଂଚ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବରମୁଣ୍ଡା ଫାୟାର ଟ୍ରେନିଂ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଟିମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ମକଡ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରତିଟି ମେସିନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଥିଲେ ।
ଏପରିକି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିଣା ଯାଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ କିଭଳି ଉପଯୋଗି ହେଉଛି, ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କମିଟି । ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଡିଆଇଜି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ତାର କାର୍ଯକାରିତା ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ବିଧୟକ ଦଳ କମିଟି ।
K-9 Squad ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା K9 ଡି-ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ-
ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଟିପୁ ଆଉ ଆନ୍ସି । ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ରିଡର କୁକୁର ନିଆଁ ଲିଭା ସମୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଅବା ଲୋକେ ଫସିରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବ୍ରିଡର କୁକୁର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ।
ରୋବୋଟିକ ଫାୟାର ଫାଇଟର-
ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ କରିଥିଲା ରୋବୋଟିକ ଫାୟାର ଫାଇଟର । ଅତ୍ୟଧିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମାତ୍ରା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ରୋବୋଟିକ ଫାୟାର ଫାଇଟର । କୌଣସି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ନିଅଁ ଲାଗି ଗଲେ ରୋବୋଟିକ ଫାୟାର ଫାଇଟର ଜରିଆରେ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେଭଳି ରୋବଟ ଫାୟାର ଫାଇଟର ଆପଣାଇଛି ।
ଓ୍ବାଟର ମିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳି-
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କେମିକାଲ ନିଆଁକୁ ପ୍ରତିହତ କଲାଭଳି ଓ୍ବାଟର ମିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଅଟୋମେଟେଡ ଏକ୍ସଟରନାଲ ଡେଫ୍ରିବିଲେଟର-
ଅଧିକାଶ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ନିଆଁଲିଭା ସ୍ଥାନ ବା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡେଫାବ୍ରିଲେଟର ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କରଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବା କୌଣସି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।
ଫାୟାର ଫାଇଟ ସୁଟ୍-
ଯେଉଁଠି ବି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାୟାର ଫାଇଟ ସୁଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଚାଳଘର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।
ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର-
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ୩୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ପର୍ଯନ୍ତ ଯାଇ ଫସିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ପାରିବେ । ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାଳି ରହିଛି । ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କିଟ ମାଧ୍ଯମରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।
ଉଚ୍ଚରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର-
ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଫସିଥବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ । ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଉଚ୍ଚ କୋଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭା ଯାଇଥାଏ । ଆସେଣ୍ଡର ଡିସେଣ୍ଡର ଗାଡି ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ରୁଣ୍ଟୋ ସ୍କାଏ ଗାଡି ଜରିଆରେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଏ ।
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ କଟର, ପ୍ଲାଜମା କଟର-
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା ଗାଡି ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କଟର ହାଣ୍ଡଲର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ବଡ ବଡ ଲୁହାକୁ କାଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣାଯାଇଛି । ପ୍ଲାଜମା କଟର ବଡ ବଡ ଲୁହାକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାଟି ପାରିବ । ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ।
ହାଇମାସ୍କ ଲାଇଟ-
ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଛିନ୍ନ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହାଇମାସ୍କ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍-
ବୋଟ ଓ ମୋଟର ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍ ।
Mobile Control Vehicle ଛୋଟ ନିଆଁ ଲିଭା ବାଇକ-
ଏଣିକି ସହର ଭଳି ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ନିଆଁ ଲିଭା ଗାଡ଼ିଟି ପଶିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ନିଆଁ ଲିଭା ବାଇକ ସେଠାରେ ପହଂଚି ପାରିବ । ଏହା ଦ୍ବରା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ବା ଗଳିରେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ରେସ୍କୁ ଓ ନିଆଁ ଲିଭା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ।
ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହୁଛି । ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ମୁକାବିଲା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"
ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତ, "ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଗତ ଏକବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ 2025ରେ 950 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 600 କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଫାୟାରମ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର ସେଫଟି ସୁଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ନୂଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ କିଣାଯିବ । ପାଖାପାଖି 98ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ।"
