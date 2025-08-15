ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ, UN ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା - DHRITI MOKSHA UN YOUTH GROUP MEMBER

ଓଡି଼ଶାର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 13 ବର୍ଷୀୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।

Dhriti Moksha un youth group
Dhriti Moksha un youth group (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 5:18 PM IST

4 Min Read

ODISHA GIRL DHRITI MOKSHA MEMBER OF UN YOUTH GROUP ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ । ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତି ମୋକ୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଓଡି଼ଶାର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।

ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 13 ବର୍ଷୀୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଧୃତି ପୁରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ । ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆଇଏଏସ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି । ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ‌ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେ।

ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା :

ଜଳବାୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ ଲଢେଇ ଓ ଯୁବ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଧୃତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ପରିବେଶବିତ୍ ଲିସିପ୍ରିୟା କାଙ୍ଗୁଜାମ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବାରା 2018 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ହତ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଧୃତି ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଧୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପନ୍ଧୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରିବେଶର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

Dhriti Moksha appointed United Nations Youth Group on Nuclear Disarmament
Dhriti Moksha appointed United Nations Youth Group on Nuclear Disarmament (ETV BHARAT ODISHA)
  • 2018ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ହତ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧୃତି
  • ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପନ୍ଧୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି
    ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଧୃତି
  • ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି
  • ପରିବେଶଗକୁ ନେଇ ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭ କରିଛନ୍ତି ଧୃତି

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା:

dhriti moksha un youth group member
dhriti moksha un youth group member (ETV BHARAT ODISHA)

ଯେତେବେଳେ ଧୃତିଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖେଳ କୁଦ ଛାଡି ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ।

ଧୃତି ମୋକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ହେଉ ତାଉପରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଛି । ଏହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । 2018ରୁ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଥିଲି । ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ଏସବୁ ମ୍ୟାନେକ କରିବା କଠିନ । ମୁଁ ସମୟ ଦିଏ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ । ମୋର କଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । " ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧୃତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ଜେନେରେସନ ଜେମିତି ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେମିତି ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଦୂରିଭୂତ କରିବା । ଜାତିସଂଘରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାଓ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗମେଣ୍ଟ । ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପୃଥିବୀରେ 40ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଯାଏ । ଆମେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନେ । 50 ରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସକିଲ ହୋଇପଡିବ । ସେଥି ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କାଢିବା । ବହୁତସାରା ପରିବେଶଗତ ଡ୍ରାଇଭ କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ କ୍ଲାଇମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛେ । ଚିଲିକା ଲେକରେ ମାଛ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ । "

ODISHA GIRL IN UN YOUTH GROUP
ODISHA GIRL IN UN YOUTH GROUP (ETV BHARAT ODISHA)

କେମିତି ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ?

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାତିସଂଘରେ ଆବେଦନ କଲି , ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କଣ କଣ କରିଛି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ । ମୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ୟୁଏନର ୟୁଥ୍‌ ପ୍ୟାନଲ ହେବ । ସେଥିରୁ 16 ଜଣ ଚୟନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । 16 ଜଣ ଡେକ୍ସରେ ବସିବେ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ । ମୁଁ ଯେଉଁ (CTBT)ରେ ପାଇଛି Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର 9ଟି ଦେଶକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାଇନ କରିଥିଲେ କି ଆଗକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାଓ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ କରିବେନି । ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ୟାନେଲଟା ହେବ । ଚୟନ ତାଲିକାଟା କେତେଦିନ ପରେ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଆସିବ । କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଓ ନ୍ଯୁକ୍ଲିୟର ପାଓ୍ବାର ବ୍ଯବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି । "

"ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି । ଜାତିସଂଘ ସହ କାମ କରିବି, ଆଗକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ବ ପହଞ୍ଚାଇବି । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ନିଜ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ତାଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ।"


ଧୃତିଙ୍କୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମେତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଜାତିସଂଘର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏ ଦିଗରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କାନ୍ଦୁଛି ଶିଙ୍ଗ କାରିଗର, କେବେ ପଡିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ? - PARALAKHEMUNDI HORN HANDICRAFT

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ODISHA GIRL DHRITI MOKSHA MEMBER OF UN YOUTH GROUP ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ । ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତି ମୋକ୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଓଡି଼ଶାର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।

ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 13 ବର୍ଷୀୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଧୃତି ପୁରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ । ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଆଇଏଏସ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି । ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ‌ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେ।

ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଧୃତି ମୋକ୍ଷା :

ଜଳବାୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ ଲଢେଇ ଓ ଯୁବ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଧୃତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ପରିବେଶବିତ୍ ଲିସିପ୍ରିୟା କାଙ୍ଗୁଜାମ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବାରା 2018 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ହତ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଧୃତି ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଧୃତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପନ୍ଧୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରିବେଶର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

Dhriti Moksha appointed United Nations Youth Group on Nuclear Disarmament
Dhriti Moksha appointed United Nations Youth Group on Nuclear Disarmament (ETV BHARAT ODISHA)
  • 2018ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ହତ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧୃତି
  • ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପନ୍ଧୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି
    ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଧୃତି
  • ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି
  • ପରିବେଶଗକୁ ନେଇ ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭ କରିଛନ୍ତି ଧୃତି

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା:

dhriti moksha un youth group member
dhriti moksha un youth group member (ETV BHARAT ODISHA)

ଯେତେବେଳେ ଧୃତିଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖେଳ କୁଦ ଛାଡି ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ।

ଧୃତି ମୋକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ହେଉ ତାଉପରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଛି । ଏହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । 2018ରୁ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଥିଲି । ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ଏସବୁ ମ୍ୟାନେକ କରିବା କଠିନ । ମୁଁ ସମୟ ଦିଏ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ । ମୋର କଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । " ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧୃତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ଜେନେରେସନ ଜେମିତି ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେମିତି ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଦୂରିଭୂତ କରିବା । ଜାତିସଂଘରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାଓ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗମେଣ୍ଟ । ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପୃଥିବୀରେ 40ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଯାଏ । ଆମେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନେ । 50 ରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସକିଲ ହୋଇପଡିବ । ସେଥି ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କାଢିବା । ବହୁତସାରା ପରିବେଶଗତ ଡ୍ରାଇଭ କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ କ୍ଲାଇମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛେ । ଚିଲିକା ଲେକରେ ମାଛ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ । "

ODISHA GIRL IN UN YOUTH GROUP
ODISHA GIRL IN UN YOUTH GROUP (ETV BHARAT ODISHA)

କେମିତି ଜାତିସଂଘ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ?

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାତିସଂଘରେ ଆବେଦନ କଲି , ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କଣ କଣ କରିଛି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ । ମୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ୟୁଏନର ୟୁଥ୍‌ ପ୍ୟାନଲ ହେବ । ସେଥିରୁ 16 ଜଣ ଚୟନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । 16 ଜଣ ଡେକ୍ସରେ ବସିବେ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ । ମୁଁ ଯେଉଁ (CTBT)ରେ ପାଇଛି Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର 9ଟି ଦେଶକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାଇନ କରିଥିଲେ କି ଆଗକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାଓ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ କରିବେନି । ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ୟାନେଲଟା ହେବ । ଚୟନ ତାଲିକାଟା କେତେଦିନ ପରେ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଆସିବ । କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଓ ନ୍ଯୁକ୍ଲିୟର ପାଓ୍ବାର ବ୍ଯବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି । "

"ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି । ଜାତିସଂଘ ସହ କାମ କରିବି, ଆଗକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ବ ପହଞ୍ଚାଇବି । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ନିଜ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ତାଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ।"


ଧୃତିଙ୍କୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମେତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଜାତିସଂଘର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏ ଦିଗରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କାନ୍ଦୁଛି ଶିଙ୍ଗ କାରିଗର, କେବେ ପଡିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ? - PARALAKHEMUNDI HORN HANDICRAFT

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUBANESWAR GIRL SELECTED FOR UNMLA RUPESH PANIGRAHI DAUGHTERDHRITI MOKSHA UN YOUTH GROUPODISHA GIRL IN UN YOUTH GROUPDHRITI MOKSHA UN YOUTH GROUP MEMBER

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.