ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦୀପରୁ ଅଗ୍ନି-5ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ - AGNI 5 MISSILE TEST FIRED

ଅଗ୍ନି-5 ମିସାଇଲ୍ ପରମାଣୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 5,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦୀପରୁ ଅଗ୍ନି-5ର କ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ
ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦୀପରୁ ଅଗ୍ନି-5ର କ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ (Representational Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 8:44 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ଧାମରା ଅବଦୁଲ କଲାମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-5। ଅଗ୍ନୀ 5 ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ସ୍ଥଳଭିତ୍ତିକ ପରମାଣୁ MIRV- ସକ୍ଷମ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-5

ଆଜି ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ୍ ଅଗ୍ନି 5ର ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳୀନ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆଜି ସଂଧ୍ୟା 6ଟା 30 ମିନିଟରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନି-5 ପରମାଣୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 5,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ପରୀକ୍ଷଣ:

ଆଜି ବାଲେଶ୍ବରର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଅଗ୍ନି-5ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। DRDOର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣରେ, 'ଅଗ୍ନି-5' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯେପରିକି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ସଠିକତା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ଭାରତର ସାମରିକ ବାହିନୀ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।

ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଆଧୁନିକ ନାଭିଗେସନ୍, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ପରିସର ଏବଂ ସଠିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନି-5 ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍ (MIRV) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଧିକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏହାର କୌଶଳଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଅଗ୍ନି-5ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଏଭିଓନିକ୍ସ, ଉନ୍ନତ ପୁନଃ-ପ୍ରବେଶ ତାପ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ MIRV (ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍ ) କ୍ଷମତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଏକକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବହୁଗୁଣିତ ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି-4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ହୋଇଥିଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଅଗ୍ନି-4 ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ଅଗ୍ନି-4 ମିସାଇଲର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନି-4 ମିସାଇଲର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 4 ହଜାର କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

