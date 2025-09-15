ETV Bharat / state

ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚମତ୍କାର; ଶବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଫେରିଲେ ଜୀବନ୍ତ

ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶବ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ।

ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚମତ୍କାର; ଶବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଫେରିଲେ ଜୀବନ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
ପୁରୀ: ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚମତ୍କାର। ଶବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ପୁଣି ପାଇଲେ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆଜି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ୮୬ ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧା ପି.ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଜରେ ଶୋଇଥିବା ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଠାତ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଶବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ନଥିବାରୁ, ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ଦାହ କରିନଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶବ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ।

ଶବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ସିନିଅର ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ରଜ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ପ୍ରତିଦିନ 90ରୁ 100 ବଡି ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରକୁ ଆସୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତିନିଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛୁ। ଏହି ବଡିର ସେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦରକାର, ତାପରେ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ମୃତକଙ୍କ ବୟସ 65 ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି କେସ୍ ରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଉ, ଡାକ୍ତର ହୁ୍ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ରିପୋର୍ଡ ରଖିକି, ଡିକ୍ଲାରେସନ ରଖିକି ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲୋ 65 ରହୁଛି, ସେହି କେସ୍ ରେ ଆମେ ଏମବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ୟେଉଁ ବଡି ଆସିଲା ପୋଲସରାରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ମଗାଇଲା ଭିତରେ ଆମ ପିଲା ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଛାତି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଅଛି, ମୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପରେ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କିଭଳି ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ।"

ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚମତ୍କାର; ଶବ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଫେରିଲେ ଜୀବନ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)



ସେପଟେ ବୃଦ୍ଧା ପି.ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧର୍ମା ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ତା ପରେ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା। ତେବେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

