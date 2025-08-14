ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି । 99 ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ତ୍ବରିତ ଆକ୍ସନ । ମିଳିଲା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକାକୁ ନ୍ୟାୟ । ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
୯୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ:
ଏକ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୯୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସର ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣର, ରେକର୍ଡ ୯୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଦାଲତ ଫୈସଲା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅପରାଧିକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲା ନୂତନ ଫୌଜଦାରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଚାର ମନିଟରିଂର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ଓ ନ୍ୟାୟବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
POCSO ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏସରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୧୦୫, ଧାରା 64(2)(k) BNS ଅଧୀନରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ 64(2)(K)/351(2) BNS r/w ଧାରା ଲଗାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ POCSO ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 6 ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଗତ ମେ 27 ତାରିଖରେ, ପୀଡିତା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିଲା । ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାହାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ:
ଏ ନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା କେଶ ନମ୍ବର ୧୦୫/୨୫ ରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା ୟୁ /ଏସ ୬୪(୨)(କେ ),୩୫୧(୨) ଏବଂ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଓ ୩୨ଗୋଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ । ଏହା ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଆଉ ୬ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପି ଆର ସିଂ ଦେଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା