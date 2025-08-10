Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର, ସାନ ଭାଇକୁ ମାରି ପୋତିଦେଲା ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ - BALANGIR BROTHER KILLED BROTHER

ବାପା ମାଆ କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କିଛି କଥା ମନରେ ଭାବି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ ।

Elder Brother Killed Younger Brother
Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଡ଼ଭାଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ, ବାପା-ମାଆ କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼କୁ ଅନାଦାର କରି ସବୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ । ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ । ପାଖାପାଖି ଦେଢ ମାସ ପରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Minor Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat Odisha)


ନାବାଳକ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା:

ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନରେ ନିଜେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ନାବାଳକକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ନିଖୋଜ ପିଲାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ନାବାଳକ ପୁଅ ହିଁ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଆମେ ତାକୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସେ ସବୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।"

Elder Brother Killed Younger Brother
Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat)

ହତ୍ୟାପରେ ମୃତଦେହ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ:

"ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋତିଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ । ମୃତଦେହ ପୋତିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ନାବାଳକକୁ ନେଇଥିଲା । ମାଆ ବାପା କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ଦିନ ଘରେ କେହି ନ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ମାଆ ଶାଢ଼ୀରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା । ମାଆ ବାପା ଫେରିବା ପରେ ସେ ଭାଇ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିବାର କହିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆ ବାପା ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଘର ପାଖ ଏକ କେନାଲ କଡ଼ରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସନ୍ଦେହ ।" ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ଗତ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ବାପା-ମାଆ ଦୁଇ ପୁଅ (ବଡ ପୁଅର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଓ ସାନ ପୁଅ ବୟସ 12 ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲା । ସେପଟେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲା ଯେ, ସାନ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହିଁ । ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ନାବାଳକ ମିଳି ନଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଆ ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନାରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ 216/2025ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ।

Elder Brother Killed Younger Brother
Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କୁକୁର କାମୁଡାରେ ନାବଳକ ମୃତ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହର କ୍ବାକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ

କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ!

ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆକୁ ପୋଲିସ୍ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ପରେ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ଏକା ଥିଲା ଓ ଘରକୁ ଫିନାଇଲରେ ଧୋଇଥିବାର ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଅଘଟଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଜେରା କରିଥିଲା । ନାବାଳକ ବଡ଼ ପୁଅ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା । ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇ ଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା । ସେପଟେ ପୋଲିସ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାଟି ତଳୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । କେବଳ ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଓ ଅନାଦର ସନ୍ଦେହରେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଡ଼ଭାଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ, ବାପା-ମାଆ କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼କୁ ଅନାଦାର କରି ସବୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ । ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ । ପାଖାପାଖି ଦେଢ ମାସ ପରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Minor Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat Odisha)


ନାବାଳକ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା:

ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନରେ ନିଜେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ନାବାଳକକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ନିଖୋଜ ପିଲାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ନାବାଳକ ପୁଅ ହିଁ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଆମେ ତାକୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସେ ସବୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।"

Elder Brother Killed Younger Brother
Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat)

ହତ୍ୟାପରେ ମୃତଦେହ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ:

"ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋତିଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ । ମୃତଦେହ ପୋତିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ନାବାଳକକୁ ନେଇଥିଲା । ମାଆ ବାପା କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ଦିନ ଘରେ କେହି ନ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ମାଆ ଶାଢ଼ୀରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା । ମାଆ ବାପା ଫେରିବା ପରେ ସେ ଭାଇ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିବାର କହିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆ ବାପା ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଘର ପାଖ ଏକ କେନାଲ କଡ଼ରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସନ୍ଦେହ ।" ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ଗତ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ବାପା-ମାଆ ଦୁଇ ପୁଅ (ବଡ ପୁଅର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଓ ସାନ ପୁଅ ବୟସ 12 ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲା । ସେପଟେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲା ଯେ, ସାନ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହିଁ । ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ନାବାଳକ ମିଳି ନଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଆ ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନାରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ 216/2025ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ।

Elder Brother Killed Younger Brother
Elder Brother Killed Younger Brother (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କୁକୁର କାମୁଡାରେ ନାବଳକ ମୃତ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହର କ୍ବାକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ

କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ!

ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆକୁ ପୋଲିସ୍ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ପରେ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ଏକା ଥିଲା ଓ ଘରକୁ ଫିନାଇଲରେ ଧୋଇଥିବାର ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଅଘଟଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଜେରା କରିଥିଲା । ନାବାଳକ ବଡ଼ ପୁଅ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା । ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇ ଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା । ସେପଟେ ପୋଲିସ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାଟି ତଳୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । କେବଳ ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଓ ଅନାଦର ସନ୍ଦେହରେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

For All Latest Updates

TAGGED:

BROTHER BURIES BROTHERS BODYBALANGIR TITILAGARH MURDER NEWSBALANGIR PARENTS NEGLECTEDBALANGIR MINOR BOY MURDERBALANGIR BROTHER KILLED BROTHER

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.