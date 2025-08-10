ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଡ଼ଭାଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ, ବାପା-ମାଆ କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼କୁ ଅନାଦାର କରି ସବୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ । ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛି ନାବାଳକ ବଡ଼ ଭାଇ । ପାଖାପାଖି ଦେଢ ମାସ ପରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନାବାଳକ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନରେ ନିଜେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ନାବାଳକକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ନିଖୋଜ ପିଲାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ନାବାଳକ ପୁଅ ହିଁ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଆମେ ତାକୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସେ ସବୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।"
ହତ୍ୟାପରେ ମୃତଦେହ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ:
"ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋତିଦେଇଥିଲା ନାବାଳକ । ମୃତଦେହ ପୋତିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ନାବାଳକକୁ ନେଇଥିଲା । ମାଆ ବାପା କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ଦିନ ଘରେ କେହି ନ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ମାଆ ଶାଢ଼ୀରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା । ମାଆ ବାପା ଫେରିବା ପରେ ସେ ଭାଇ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିବାର କହିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆ ବାପା ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଘର ପାଖ ଏକ କେନାଲ କଡ଼ରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସନ୍ଦେହ ।" ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଗତ ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ବାପା-ମାଆ ଦୁଇ ପୁଅ (ବଡ ପୁଅର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଓ ସାନ ପୁଅ ବୟସ 12 ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲା । ସେପଟେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲା ଯେ, ସାନ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହିଁ । ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ନାବାଳକ ମିଳି ନଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମାଆ ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନାରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ 216/2025ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆକୁ ପୋଲିସ୍ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ପରେ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ଏକା ଥିଲା ଓ ଘରକୁ ଫିନାଇଲରେ ଧୋଇଥିବାର ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଅଘଟଣ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଜେରା କରିଥିଲା । ନାବାଳକ ବଡ଼ ପୁଅ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା । ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇ ଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା । ସେପଟେ ପୋଲିସ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାଟି ତଳୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । କେବଳ ମାଆ-ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଓ ଅନାଦର ସନ୍ଦେହରେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର