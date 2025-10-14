ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ: ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 21 କ୍ୟାମ୍ପ, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ
ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳାରାବରେ ଫାଟିବ ଚିଲିକା । ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବନ ବିଭାଗ ।
Migratory Birds flock To Chilika ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲେଣି ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ । କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ମରାଳମାଳିନୀ ନିଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା । ଶୀତର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚିଲିକାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ ପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ବିସ୍ତୁତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଡ଼ିଏଫଓ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ।
ଚିଲିକା...ପକ୍ଷୀ ବିହାର:
‘ଉତ୍କଳ-କମଳା-ବିଳାସ-ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା’...ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଚିଲିକା । ନୀଳଜଳ ରାଶି ସଭିଁଙ୍କୁ କରେ ଆନମନା । ତେବେ ଚିଲିକାର ଆଉ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ । ଯାହା ପକ୍ଷୀବିହାର ଚିଲିକା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ତେବେ ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ ଚିଲିକାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ଚିଲିକା ଜଳରାଶି ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଭଳିକି ଭଳି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳାରବରେ ଫାଟିବ ଚିଲିକାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ । ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ଧରି ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ।
ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥୀ:
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ତେବେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶାବକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଡ଼ିଏଫଓ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ।
କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଉଛି । ଯେଭଳି କି ଚିଲିକାର ଚାରିପାଖରେ ୨୧ଟି ପକ୍ଷୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପରେ 2 ରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ ।
କେଉଁଠି କେତେଟା କ୍ୟାମ୍ପ ?
- ବାଲୁଗାଁରେ ୪ଟି କ୍ୟାମ୍ପ
- ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୧ଟି କ୍ୟାମ୍ପ
- ସାତପଡ଼ାରେ ୨ଟି କ୍ୟାମ୍ପ
- ରମ୍ଭାରେ ୨ଟି କ୍ୟାମ୍ପ
- ଚିଲିକାରେ ୨ଟି କ୍ୟାମ୍ପ
ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୬ଟି ବୋଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବୋଟ ଆସିଛି ୫ଟି । ତେବେ ମୋଟ ଆକାରରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ୧୧ଟି ବୋଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁଇଟି କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଶିବିରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିଲିକା ଡ଼ିଏଫଓ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର:
ଚିଲିକା ଡ଼ିଏଫଓ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ କି ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମୋଟର ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କାରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଇଥାଏ । କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଶିକାର ନେଇ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ । ଡ୍ରୋନ ସର୍ଭେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି ।
କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ?
ହିମାଚଳ, ସାଇବେରିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ, ଦେଶର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ।
ଚିଲିକାକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ?
ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ...
|ବର୍ଷ
|ପ୍ରଜାତି
|ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
|୨୦୨୪
|୧୮୯
|୧୧ ଲକ୍ଷ ୩୭୭୫୯
|୨୦୨୩
|୧୮୪
|୧୧ ଲକ୍ଷ ୩୧୯୨୯
|୨୦୨୧-୨୨
|୧୦୭
|୧୦.୭୪ ଲକ୍ଷ
|୨୦୨୦-୨୧
|୧୧୧
|୧୨.୦୪ ଲକ୍ଷ
|୨୦୧୯-୨୦
|୧୦୯
|୧୦.୭୧ ଲକ୍ଷ
|୨୦୧୮-୧୯
|୧୦୫
|୧୦.୨୧ ଲକ୍ଷ
|୨୦୧୭-୧୮
|୯୫
|୮.୬୮ ଲକ୍ଷ
|୨୦୧୬-୧୭
|୧୦୦
|୯.୨୪ ଲକ୍ଷ
ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ବିହାର:
ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ କେବଳ ଚିଲିକା ନୁହେ ଏଭଳି କି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ଓଡିଶା ଏକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭୌଗଳିକ କାରଣରୁ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଉଡି ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚିଲିକା ସମେତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ହିରାକୁଦ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରବାସ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ବିହାର । ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଶତାଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ । ସେମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବସା ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କିଛି ମାସ ପରେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ମାନେ ଉଡିବା ଶିଖିବା ପରେ ମା’ ସହ ନିଜ ଦେଶକୁ ଉଡିଯାଆନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳା ପାଲଟିଥାଏ ଚିଲିକା ।
ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିପଦ:
ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ମଟର ବୋଟ, ପବନ ଫାର୍ମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଆଦି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହା ପ୍ରତି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ଏଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢି ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା:
ପରିବେଶ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତେବେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଥିରେ ବାୟୁ, ମୃର୍ତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାର ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଓ ଏପରିକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର