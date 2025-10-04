ETV Bharat / state

ଭଦ୍ରକରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉଦ୍ଧାର; ଅପହରଣକାରୀ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍

ଗତ 2 ତାରିଖରେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର । ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅପହରଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

Police arrested the truck driver and rescued the mentally challenged woman
Police arrested the truck driver and rescued the mentally challenged woman (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2025 at 10:15 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Mentally challenged woman abducted from Bhadrak ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟଣା । ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ । ଅପହୃତା ଉଦ୍ଧାର । ଅପହରଣକାରୀକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍ । 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପରିଶେଷରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅପହୃତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅରୂପ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Police arrested the truck driver and rescued the mentally challenged woman (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାକ୍ରମ:

ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜଣେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର । ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଯିବା ସହିତ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରକକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ରାଆନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:

ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଝୁମ୍ପୁରା, ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ପରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମହମଦ ସଦାମ ହୁସେନ ।

Police arrested the truck driver
Police arrested the truck driver (ETV Bharat Odisha)

3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍:

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅରୂପ ଅଭିଷେକ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "2 ତାରିଖ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମିଳିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରକ ମହାସଂଘର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବର, ଛତାବର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ କରାଯାଇପାରିଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"

Truck used in crime seized
Truck used in crime seized (ETV Bharat Odisha)

ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଗତ 4 ମାସ ଧରି ଝୁମ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟ୍ରକକୁ ଡ଼୍ରାଇଭର ଭାବେ ଚଳାଉଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଧାମରା ଠାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନଲୋଡ଼ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲା । ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଠାରେ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର । ସେ ଭଦ୍ରକରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସଠିକ ଭାବରେ କିଛି କହି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

Bhadrak Police Station
Bhadrak Police Station (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

Last Updated : October 4, 2025 at 10:23 PM IST

