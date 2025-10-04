ଭଦ୍ରକରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉଦ୍ଧାର; ଅପହରଣକାରୀ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍
ଗତ 2 ତାରିଖରେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର । ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅପହରଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
Mentally challenged woman abducted from Bhadrak ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟଣା । ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ । ଅପହୃତା ଉଦ୍ଧାର । ଅପହରଣକାରୀକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍ । 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପରିଶେଷରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅପହୃତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅରୂପ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜଣେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର । ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଯିବା ସହିତ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରକକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ରାଆନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଝୁମ୍ପୁରା, ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ପରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମହମଦ ସଦାମ ହୁସେନ ।
3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅରୂପ ଅଭିଷେକ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "2 ତାରିଖ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମିଳିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରକ ମହାସଂଘର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବର, ଛତାବର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ କରାଯାଇପାରିଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"
ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଗତ 4 ମାସ ଧରି ଝୁମ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟ୍ରକକୁ ଡ଼୍ରାଇଭର ଭାବେ ଚଳାଉଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଧାମରା ଠାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନଲୋଡ଼ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲା । ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଠାରେ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର । ସେ ଭଦ୍ରକରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସଠିକ ଭାବରେ କିଛି କହି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।
