ବଦଳୁଛି ଜୀବନ ଶୈଳୀ; ମସ୍ତିସ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ରହିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ମାନସିକ ଚାପ, ଅବସାଦ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର 14416 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
Published : September 15, 2025 at 9:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର 14416 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଅଟେ। ନିଜର ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ନିକଟରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ସାରା ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରୀ, ଯିଏ କି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡିବା ସହ ଶେଷ ନିଷ୍ପତି ଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା।
ଟେଲି-ମାନସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟେଲି- ମାନସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NTMHP), ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ 2022 ମସିହା 10 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଏହି ଟେଲି ମାନସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଯାହା କଟକରେ COE, MHI, SCBMCH ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ DMHP / DAC ୟୁନିଟ ସମେତ MKCGMCH କ୍ୟାମ୍ପସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହା କଟକର COE, MHI, SCBMCHରେ MHI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି।
2022 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଟେଲି ମେଡିସିନ ସେଲ୍ରେ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 77 ହଜାର 87 ଜଣଙ୍କ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ଆଡୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି 41 ହଜାର 355 ଜଣ। ସେହିପରି ମୋଟ୍ 1 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର 732 ଜଣଙ୍କୁ ଟେଲି- ମାନସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇ-ସଂଜୀବନୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ହେଉ ବା ମନସ୍ତତ୍ବବିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ପାଇଁ 11ଟି ହବ୍ ଏବଂ 5513ଟି କାଉନସେଲିଂ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 87ଟି ଜେଲ୍ କୁ ଇ-ସଂଜୀବନୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଟେଲି-ମାନସ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14416:-
ଟେଲି-ମାନସ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଟେଲି-ମାନସ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14416 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ BSNL ନମ୍ବରରେ SMS ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଟେଲି-ମାନସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ OPD, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଦୈନିକ ବା ମାସିକିଆ ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସମେତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଉପରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରିବ ସିନେମା
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ସିନେମା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜାତୀୟ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଯେପରି ଲେଖକ ମୋହନ ଆଗାଶେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦୁଇଟି ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମାନସିକ ବିକାର ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚିତ୍ରର ନାମ କାସଭ (KAASAV ) ଏବଂ ନିତାଲ (NITAL ) ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଜରେ କିପରି ଭାବେ ମାନସିକ ବିକାର ଦୂର କରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଦୁଇଟି ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ କାସଭ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ଡିପ୍ରେସନ ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ନିତାଲ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଲ୍ୟୁକୋଡର୍ମା (vitiligo) ରୋଗ ସହିତ ଭେଦଭାବ ଉପରେ ସିନେମାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର NHM କର୍ମଚାରୀ, ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ସମେତ ଆଖି, ସ୍କିନ ଏବଂ ମାନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ତ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡାକ୍ତର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ମାନସିକ ଚାପର ଲକ୍ଷଣ:-
ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିବା ଓ ହତାଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା (ମୋ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ମୋ ଦ୍ବାରା କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ହାରିଗଲି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା)। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବା, ଅନେକ ସମୟରେ ହତାଶ ଲାଗିବା, ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଦେହ ହାତ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହେବା ଭଳି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ମାନସିକ ଚାପର ନିରାକରଣ:-
ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର 14416 ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ..
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ତିଆରି କରିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍। ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘Never Alone’। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବଢ଼ାଇବ ଏହି ଆପ୍। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (ଏଆଇ) ଜରିଆରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ୀ:-
ନୀରବରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମନ। ମଉଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ ବା ମାନସିକ ଅବସାଦ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା ନକରିପାରି ଜୀବନ ହାରିଦେଉଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାଲେଶ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 15ରୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବସାଦ ଭୋଗୁଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦାସ ରହୁଛନ୍ତି ? ମାନନ୍ତୁ ଏହି 6ଟି ଟିପ୍ସ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ - Hobbies improve mental health
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର