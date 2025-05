ETV Bharat / state

ପେଶା ଶିକ୍ଷକତା, ନିଶା ସମାଜସେବା: ଘରଚଟିଆ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ - TEACHER SNEHASHREE SNAKE RESCUER

ଘରଚଟିଆ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 15, 2025 at 5:37 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:59 PM IST 6 Min Read

Teacher Snehashree Snake Rescuer ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘‘2023 ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ । ସେଦିନ ମା’ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା । ଆଉ ଠିକ ସେହିଦିନ ମୋର ବଦଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ହୋଇଥିଲା । ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରଚଟିଆ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମରି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ଗୋଟେ ପଟେ ମା’ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଉ ଏହି କୁନି ଶାବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା । ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଜୀବନ ଏଭଳି ଅକାରଣରେ ଝଡି ନପଡୁ ସେଥପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ କୁମ୍ପି ବାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି । ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସେଥିରେ ବସାବାନ୍ଧି ରହିଥିଲେ ଘରଚଟିଆ । ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁନି’’। ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ କୁନି ଘର ତିଆରି କରି ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ସୋରେନ । ଘରଚଟିଆ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ (ETV Bharat) ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ସୋରେନ । ପେଶା ଶିକ୍ଷକତା, ହେଲେ ନିଶା ସମାଜସେବା । ଜନ୍ମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ମାଲକାନଗିରି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ନେହା ଦିଦି ନିଜ ନାଁ'ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସାର୍ଥକତା । ଝିଅ ହୋଇ ସରୀସୃପ ଉଦ୍ଧାର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟାହିଟାପରାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ । ବାଇଚଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ବସା (ETV Bharat) ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ଘରଚଟିଆ ବଂଶ । ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ । ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ଲାଗି ବସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ । କେବଳ ନିଜ ଘରେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଘର (ETV Bharat) ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, "ସରୀସୃପ ଉଦ୍ଧାର କଥା ଶୁଣି ମା' ମୋତେ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା ସତ । କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବୋଲି ଏହା ନକରିବାକୁ କେବେ ବାରଣ କରିନଥିଲା । ମନ ଭିତରେ ମା' ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା । ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି । ଏହି କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଘରଚଟିଆ ବସା ରହିଥାଏ । ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରେ ଟଙ୍ଗାଏ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସହରରେ ଥିବା ପରିବା ମାର୍କେଟ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ ପଦ୍ମଗିରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯଦୁଗୁଡା ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ପାର୍କରେ ଲଗେଇଛି’’ ।

