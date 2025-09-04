ETV Bharat / state

ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କଲା ନୃଶଂସ ସ୍ବୀମୀ - HUSBAND KILLS WIFE MAYURBHANJ

ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା । ନିଜ ସ୍ବାମୀ ହିଁ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଚରାଉଚୁରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ମୋଠାଏ ଗୋଇପାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁହାଗୀ ଗୋଇପାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛି ।

କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?

ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖ ରାତିରେ ରାତିରେ ସୁହାଗୀ ଗୋଇପାଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମୋଠାଏ ଗୋଇପାଇ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ତାରିଖରେ ତିରିଂ ଥାନାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ତିରିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମୋଠାଏ ଗୋଇପାଇ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଥିଲା କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏକ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଛାନଭିନ କରି ପୋଲିସ ମୋଠାଏକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚୁରା ଚଳାଇଥିଲା । ପଚରାଉଚୁରା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ଵୀକାର କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ।

ଏପରି କହିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ :

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ରବିରାବର ଦିନ ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମର ମାଟାଇ ଗୋଇପାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୨୫/୨୫ ରେ ଏକ ମାମଲା ଋଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଟାଇ ଗୋଇପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରି ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘର ନିକଟ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପଚରାଉଚୁରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।"

