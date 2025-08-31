Udala Gang Rape Case ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଉଦଳା-ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ମାରୁତି ଓମିନି ଗାଡିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ 5 ଯୁବକ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଉଦଳା ଏସଡିପିଓ ହୃଷିକେଶ ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ସହ ମିଶି ଏକ ମାରୁତି ଓମିନି ଗାଡିରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ବାହାରି ଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡିରେ ଚଢିଥିଲେ ଆଉ 3 ଯୁବକ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲାପରେ ଉଦଳା-ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡିକୁ ଛିଡା କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡିତା ।
ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଗାଡିରୁ ଠେଲି ଦେଇ ଫେରାର୍:
ତେବେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଭୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଡିରୁ ଠେଲି ଦେଇ ଗାଡିରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୀଡିତା ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଉଦଳା ପୋଲିସ କେସ ନମ୍ବର-356ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 2 ଅଟକ:
ଉଦଳା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଏନେଇ ଉଦଳା ଏସଡିପିଓ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୀଡିତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଉଦଳା ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର-356ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତାହା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।’
