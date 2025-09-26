ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ
ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅବକାରୀ ଥାନା ଭିତରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : September 26, 2025 at 8:39 PM IST
Mayurbhanj Custodial Torture Allegation ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ । ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଥାନାରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶିପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ । ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଯଶିପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯଶିପୁର ପୋଲିସ ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ?
ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯଶିପୁର ଥାନାରେ ମାହାର୍ଦ୍ଦା ପଳସା ଗାଁ ଢିପାସାହିର ରେଶମା ପିଙ୍ଗୁଆ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ‘ଗତ ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟା ସମୟରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଯଶିପୁର ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ । ପରେ ଥାନାକୁ ଆଣି ପୂର୍ବରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଡବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ନହେବାରୁ ହାଜତ ଭିତରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଡବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।’
23ରେ ଜାମିନରେ ଆସିଲେ, ଆଜି କଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ:
ତେବେ ଗତ ୨୩ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ପୀଡିତା ମହିଳା ଜଣକ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରି ଆଜି ସେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଶିପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ପୀଡିତା:
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ରେଶମା ପିଙ୍ଗୁଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚିଙ୍ଗୁଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଇଥିଲି । ଗତ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଆସିଛି । ଗତ 22ରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଆଗରୁ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲ । ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ । ଥାନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ । ଏହା ପରେ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ କହିଲେ ମନା କଲି । ଥାନାକୁ ଆଣି ମାଡ ମାରିଲେ । ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଡବା ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ କହିଲେ । ମନା କରିବାକୁ ବାର୍ଥରୁମ ଭିତରକୁ ନେଇ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ।’
BNSS ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କରଞ୍ଜିଆ SDPO ନବ କିଶୋର ନାଏକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଯଦି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନଚେତ୍ କେସକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ ।’
