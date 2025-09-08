5 ଟଙ୍କା ଭଡା ପାଇଁ ନାବାଳକଙ୍କୁ 25 କିମି ନେଇଗଲା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟୀର ଘଟଣା । ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ ଭଡା ବାବଦକୁ 10 ଟଙ୍କା ନଥିଲା ବୋଲି 25 କିମି ବୁଲାଇଲା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ।
Published : September 8, 2025 at 3:57 PM IST
Mayurbhanj Bus Fair Dispute ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ୫ ଟଙ୍କା(ଜଣକ ପିଛା) ଭଡା ନଥିଲା ବୋଲି ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇଙ୍କୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ବୁଲାଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ । ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବସକୁ ଅଟକାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ । କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ବଜାର ଭିତରେ କରାଇଲେ ଉଠବସ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାରରେ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ପୁଥାଳଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନାବାଳକ ପୁଅ ଓ ନଡପୁର ଗ୍ରାମର ସରୋଜଙ୍କ ଭିଣୋଇ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରାଙ୍କ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଆସିବା ପାଇଁ ନଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମ ଛକରୁ ଓଡି ୧୧ଏଇ-୩୪୧୯ ନଂ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ l ତେବେ ୨ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବସରେ ଉଠିବା ସମୟରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦାରିହା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ବଇଠାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଡା ଦେବାପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସରୋଜ ଜଗିଛନ୍ତି ଭଡା ଦେଇ ଦେବେ ।
10 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ନେଇଗଲେ 25 କିମି:
ତେବେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସରୋଜ ନଥିବାରୁ ୨ଭାଇ ୧୦ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଓ ୨ ଭାଇଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ନ ଓହ୍ଲାଇ ବସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ କଳମା ଅଞ୍ଚଳର କାନ୍ଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ସରୋଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ନଓହ୍ଲାଇବା ଦେଖି ଫୋନ କରିଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କହି ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର । ପରେ ଫେରିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ l ଦୀର୍ଘ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବସ ଫେରିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଓ ୨ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ।
ବସଉଠ୍ ହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର:
ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାର ମଝିରେ ବସକୁ ଅଟକେଇବା ସହିତ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପ୍ରତାପ ଉଠବସ ହେବା ସହିତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଭୁଲ ମାଗିବା ପରେ ବସରେ ଅନ୍ୟଯାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ବସକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଥାନାରେ ହୋଇନି ମାମଲା:
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇନଥିବା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ସରୋଜ ପୁଥାଳ । ତେବେ ସରୋଜ ପୁଥାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ପୁଅ କରିକି କହିଥିଲା । ଛକକୁ ଆସ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି । ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖରେ ନଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ଘରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁଠି ଖୋଜାଖୋଲି କଲି କିଛି ଖବର ନମିଳିବାରୁ । ସେ ଫୋନ କରିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କଲି । ସେହି ନମ୍ବରଟି କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଥିଲା । ସେ କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ କଳମା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ । କାହିଁକି ନେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି । ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡିଥିଲେ । ପେପରରେ ଲେଖିକି ଦେବାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ । ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ ।’
