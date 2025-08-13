ETV Bharat / state

ସ୍ମୁତିରେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟା: ଗୋରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିଲେ, ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନେତାଜୀ - MASTER SANNAYYA FREEDOM FIGHTER

ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଢିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ । ସପତ୍ନୀକ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାଇଥିଲେ ଜେଲ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu
Freedom Fighter Sannayya Pantulu (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 6:14 PM IST

6 Min Read

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Freedom Fighter Sannayya Pantulu ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରାକ୍‌ ସ୍ବାଧୀନତା ସମୟର କଥା ... ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥାଏ । ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ । ଗୋରା ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସବୁଠି ଉଠୁଥାଏ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ବର...


ସେହି ସମୟର କଥା ...ପିଠିରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାବୁକ୍‌ ପାହାର ... ଲହୁଲୁହାଣ କରି ଚଲାଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ବାବୁ । ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ...ଗୋରା ସରକାରର ନାଲି ଆଖିକୁ ସେ ଡରିନଥିଲେ...ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାସ ଦେଇ କହୁଥିଲେ...‘ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅ ନାହିଁ । ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢେଇ କଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆସିବ । ତୁମେ ସ୍ବାଧୀନତା ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ହୁଏ । ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ବାଧୀନ ହେବ ।’ ଏ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ପୁଅ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁଙ୍କ ଆହ୍ବାନ । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ପାଇଁ ସେ ଲଢିଥିଲେ, ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ।

ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଢିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା:

ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଧିରେ ଧିରେ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ । ସେହି ସମୟରେ ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଂହିସା ନୀତି ଓ ୧୯୨୧ ମସିହାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବାଳ-ବୃଦ୍ଧ-ବନିତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି-ନିୟମ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏ. ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu
Freedom Fighter Sannayya Pantulu (ETV Bharat Odisha)


ଏ. ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ:

୧୮୯୨ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ କମ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାନାୟା । ପିତା ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାନ୍ତୁଲୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି । ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସାନାୟା ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ପାଠପଢା ଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।

ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଖାଇଥିଲେ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ:

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଦିନେ ଗୋରା ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶଗଡରେ ବାନ୍ଧି ଚାବୁକ୍ ମାଡ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡ଼ବଜାର ଛକଠାରୁ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବିଜୟା ଟକିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସହିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଜୁଲମକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ ବରଂ ନିର୍ଭିକତା ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଗୋରା ସାହେବମାନେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ଅପମାନିତ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ।’

ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ.ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ । ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କେବଳ ଯେ ଏପରି ଅପମାନ ହୋଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ସେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story
Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଉଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତା:

ସାନାୟା ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଚାକିରି ମୋହ ଛାଡି ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢିବା ସକାଶେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସେଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ପାଠପଢା ଛାଡି ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ନିଷ୍ଠାପର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନାୟା ଅନ୍ୟତମ ।

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାନାୟାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ:

୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଡାକରାରେ ସାନାୟା ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ପତ୍ନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାମ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାକୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୂସୁଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସେବା ଓ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସଂପର୍କରେ ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ୍ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ ।


ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା:

୧୯୩୧ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ଵାନରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ, ନିଶା ନିବାରଣ ପ୍ରଚାର ଓ ମଦ, ଅଫିମ ବିକ୍ରି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ସାନାୟା । ୧୯୩୨ ମସିହାରେ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଛକ ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜେ. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତୀ, ଇ.ରାମମୂର୍ତ୍ତୀ, ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ସମେତ ଶତାଧିକ ସଂଗ୍ରାମୀପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାନାୟା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏ.ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ।


ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ପାଠ ପଢାଇ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ:

‘ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ସାନାୟା । ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଗୃହ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରୁ କମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା ।



ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ:

୧୯୪୨ ମସିହା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଇଂରେଳ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ସଚେତନ‌ତା କରୁଥିଲେ ସାନାୟା । ସେହି ବର୍ଷ ଓଡିଶା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡିତ କରି ପୋଲିସ, ଗିରଫ କରି ସାନାୟାଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ସେ ଜେଲ୍‌ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।


ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭୋଗିଥିଲେ ଜେଲଦଣ୍ଡ:

୧୯୩୧ ମସିହାଠାରୁ ୧୯୪୩ ମସିହା ଯାଏଁ ବହୁବାର ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କଟକ, ବେଲ୍ଲାରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ଜେଲ୍ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୁଇ ଥର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story
Sannayya Pantulu Library (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ସ୍ୱାଧିନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ:

ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ସିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପୀ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସାନାୟା ସେଠାକାର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁବ ସଂଗଠନ କରି ହଇଜା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁରେ ପଡି ରହିଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ ।

ପ୍ରଶଂସାରେ... ସାବାସ୍‌ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା କହିଥିଲେ ନେତାଜୀ:

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଆସି ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସୁବାଷ ବୋଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାହାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା । ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଂଶସା କରିଥିଲେ । ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ... ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ସାବାସ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ କଟିଥିଲା ଶେଷ ଜୀବନ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅଟକବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଥିବା ସମୟରେ ୧୯୪୩ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ । ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଓହରିନଥିଲେ । ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story
Sannayya Pantulu Library (ETV Bharat Odisha)


ସାନାୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ପାଠାଗାର:

ମହାନ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡବଜାର ସ୍ଥିତ ଗୌଡ ସାହିରେ ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ବଡବଜାର ଓ ଦେଶୀବେହେରା ମାର୍କେଟ୍ ପଟ୍ଟାରିକା ୟୁନିୟନ୍‌ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଟି.ଗୋପି କୁହନ୍ତି, ‘ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେହି ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ ।'

ମାଷ୍ଟର ସାନାୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ:

‘ସାନାୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ । ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ପାଠାଗାର ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏହି ପାଠାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା କୁନା ଡାକୁଆ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର, ନାଁଠୁ ଘର ଦିଶେ ଦେଶାତ୍ମକ ଝଲକ

ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଜ୍ୟୋତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିଉତା

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ପ୍ରଶାସନ ?

ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ । ଯେଉଁମାନେ ଦେଶପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମାଷ୍ଟର ସାନାୟାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ...ସଂସ୍କାରବାଦୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ । ମାଷ୍ଟର ସାନାୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେବା ପରିତାପର ବିଷୟ । '

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ବାଧୀନ । 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ...କଷ୍ଟ ସହିଲେ... କିନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କେବଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛି ଏକାକୀ ପାଠଗାର !!!


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Freedom Fighter Sannayya Pantulu ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରାକ୍‌ ସ୍ବାଧୀନତା ସମୟର କଥା ... ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥାଏ । ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ । ଗୋରା ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସବୁଠି ଉଠୁଥାଏ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ବର...


ସେହି ସମୟର କଥା ...ପିଠିରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାବୁକ୍‌ ପାହାର ... ଲହୁଲୁହାଣ କରି ଚଲାଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ବାବୁ । ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ...ଗୋରା ସରକାରର ନାଲି ଆଖିକୁ ସେ ଡରିନଥିଲେ...ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାସ ଦେଇ କହୁଥିଲେ...‘ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅ ନାହିଁ । ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢେଇ କଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆସିବ । ତୁମେ ସ୍ବାଧୀନତା ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ହୁଏ । ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ବାଧୀନ ହେବ ।’ ଏ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ପୁଅ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁଙ୍କ ଆହ୍ବାନ । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନ ପାଇଁ ସେ ଲଢିଥିଲେ, ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ।

ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଢିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା:

ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଧିରେ ଧିରେ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ । ସେହି ସମୟରେ ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଂହିସା ନୀତି ଓ ୧୯୨୧ ମସିହାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବାଳ-ବୃଦ୍ଧ-ବନିତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି-ନିୟମ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏ. ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu
Freedom Fighter Sannayya Pantulu (ETV Bharat Odisha)


ଏ. ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ:

୧୮୯୨ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ କମ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାନାୟା । ପିତା ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାନ୍ତୁଲୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି । ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସାନାୟା ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ପାଠପଢା ଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।

ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଖାଇଥିଲେ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ:

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଦିନେ ଗୋରା ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶଗଡରେ ବାନ୍ଧି ଚାବୁକ୍ ମାଡ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡ଼ବଜାର ଛକଠାରୁ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବିଜୟା ଟକିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସହିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଜୁଲମକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ ବରଂ ନିର୍ଭିକତା ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଗୋରା ସାହେବମାନେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ଅପମାନିତ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ।’

ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ.ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ । ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କେବଳ ଯେ ଏପରି ଅପମାନ ହୋଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ସେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story
Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଉଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତା:

ସାନାୟା ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଚାକିରି ମୋହ ଛାଡି ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢିବା ସକାଶେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସେଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ପାଠପଢା ଛାଡି ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ନିଷ୍ଠାପର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନାୟା ଅନ୍ୟତମ ।

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାନାୟାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ:

୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଡାକରାରେ ସାନାୟା ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ପତ୍ନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାମ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାକୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୂସୁଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସେବା ଓ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସଂପର୍କରେ ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ୍ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ ।


ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା:

୧୯୩୧ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ଵାନରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ, ନିଶା ନିବାରଣ ପ୍ରଚାର ଓ ମଦ, ଅଫିମ ବିକ୍ରି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ସାନାୟା । ୧୯୩୨ ମସିହାରେ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଛକ ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜେ. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତୀ, ଇ.ରାମମୂର୍ତ୍ତୀ, ଏ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ସମେତ ଶତାଧିକ ସଂଗ୍ରାମୀପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାନାୟା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏ.ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ।


ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ପାଠ ପଢାଇ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ:

‘ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ସାନାୟା । ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଗୃହ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରୁ କମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା ।



ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ:

୧୯୪୨ ମସିହା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଇଂରେଳ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ସଚେତନ‌ତା କରୁଥିଲେ ସାନାୟା । ସେହି ବର୍ଷ ଓଡିଶା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡିତ କରି ପୋଲିସ, ଗିରଫ କରି ସାନାୟାଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ସେ ଜେଲ୍‌ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।


ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭୋଗିଥିଲେ ଜେଲଦଣ୍ଡ:

୧୯୩୧ ମସିହାଠାରୁ ୧୯୪୩ ମସିହା ଯାଏଁ ବହୁବାର ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କଟକ, ବେଲ୍ଲାରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ଜେଲ୍ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୁଇ ଥର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story
Sannayya Pantulu Library (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ସ୍ୱାଧିନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ:

ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ସିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପୀ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସାନାୟା ସେଠାକାର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁବ ସଂଗଠନ କରି ହଇଜା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁରେ ପଡି ରହିଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ ।

ପ୍ରଶଂସାରେ... ସାବାସ୍‌ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା କହିଥିଲେ ନେତାଜୀ:

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଆସି ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସୁବାଷ ବୋଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାହାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା । ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଂଶସା କରିଥିଲେ । ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ... ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ସାବାସ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ କଟିଥିଲା ଶେଷ ଜୀବନ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅଟକବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଥିବା ସମୟରେ ୧୯୪୩ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ । ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଓହରିନଥିଲେ । ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

Freedom Fighter Sannayya Pantulu Story
Sannayya Pantulu Library (ETV Bharat Odisha)


ସାନାୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ପାଠାଗାର:

ମହାନ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡବଜାର ସ୍ଥିତ ଗୌଡ ସାହିରେ ସାନାୟା ପାନ୍ତୁଲୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ବଡବଜାର ଓ ଦେଶୀବେହେରା ମାର୍କେଟ୍ ପଟ୍ଟାରିକା ୟୁନିୟନ୍‌ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଟି.ଗୋପି କୁହନ୍ତି, ‘ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେହି ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ ।'

ମାଷ୍ଟର ସାନାୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ:

‘ସାନାୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ । ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ପାଠାଗାର ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏହି ପାଠାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା କୁନା ଡାକୁଆ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମଙ୍କ ପରିବାର, ନାଁଠୁ ଘର ଦିଶେ ଦେଶାତ୍ମକ ଝଲକ

ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଜ୍ୟୋତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ନିଉତା

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ପ୍ରଶାସନ ?

ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ । ଯେଉଁମାନେ ଦେଶପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମାଷ୍ଟର ସାନାୟାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ...ସଂସ୍କାରବାଦୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ । ମାଷ୍ଟର ସାନାୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେବା ପରିତାପର ବିଷୟ । '

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ବାଧୀନ । 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ସାନାୟା ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ...କଷ୍ଟ ସହିଲେ... କିନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କେବଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ସାନାୟାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛି ଏକାକୀ ପାଠଗାର !!!


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025MASTER PANTULU FREEDOM STRUGGLEFORGOTTEN FREEDOM FIGHTER ODISHAMASTER SANNAYYA JAIL FOR FREEDOMMASTER SANNAYYA FREEDOM FIGHTER

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.