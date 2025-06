ETV Bharat / state

ମିଆଓ୍ୱାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର କମାଲ୍‌: ରାଜଧାନୀ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ହେବ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ହସିବ ସବୁଜିମା - MIYAWAKI METHOD PLANTATION DRIVE



Massive Plantation drive in form of Miyawaki Method taken up by BMC in Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା । ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ବି ପାର କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର । ସବୁଜିମାର ଅଭାବ ସହ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି । ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ ସହର ପାଲଟିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ହେବ ସବୁଜିମା । ମିଆଓ୍ୱାକି ଜଙ୍ଗଲ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି । ସହର ହେବ ସବୁଜିମା।ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜାପାନର ମିଆଓ୍ୱାକି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ବପ୍ନ ପୁରାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ।

ଦିନେ ଥିଲା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ, ଆଜି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ-

ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ମିଆଓ୍ୱାକି ଜଙ୍ଗଲ ପଦ୍ଧତିରେ ସହରର ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ଏହି ପ୍ରଣାଳିରେ ବନୀକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ ବିଏମ୍ସି । ଗତବର୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିବା ୨୫ ହଜାର ଗଛରୁ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗଛ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢିବା ସହ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟପାକ କରି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସହରକୁ ସବୁଜିମାରେ ସଜେଇବାକୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମସି ।

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବା ଗଛର ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ତାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ୪୦ ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ । ରାଜ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ ପରେ ମିଆଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ହେବ ବନୀକରଣ । ତେଣୁ ଖେଳ ପଡିଆ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି ।