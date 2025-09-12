ଗୋଟିଏ ବଜାର ଉପରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଦାବି; 163 ଧାରା ଜାରି, ଅନ୍ଧାରରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ଓ କୋଟପଲା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିବାଦ । ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାଶ ।
Published : September 12, 2025 at 6:57 PM IST
Market dispute between two villages ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ, ଦାବିଦାର ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ । ବଜାରକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ । ଜିଦରେ ଅଟଳ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀ । ମାସ ମାସ ଧରି ତୁଟୁନି ବିବାଦ । ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିରହିଛି ବଜାର । ବ୍ୟବସାୟ ନ ହେବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରୁ ଧାରା 163 ପୋଲିସ ବଳବତ୍ତର କରିଛି । ହେଲେ ସମାଧାନ ବାଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିନି । ଆମେ କହୁଛୁ ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ଓ କୋଟପଲା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ।
ମିଳୁନାହିଁ ସାମାଧାନ:
ଦୋକାନରୁ ଖୋଲୁନି ତାଲା, ଶୂନଶାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବଜାର । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦିନେ କି ଦୁଇଦିନର ନୁହେଁ ବରଂ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି । ନାଁ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦର ବାହାରି ପାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ । ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାରା 163 ବଳବତ୍ତର ରଖି ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପୋଡାଡ଼ିହ ପଞ୍ଚାୟତର ଓସ୍ତପୁର ଏବଂ କୋଟପଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ । ଘଟଣାକୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ବଜାର ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଧାରା 163 ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକମନେ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଓସ୍ତପୁର-କୋଟପଲା ଦ୍ବନ୍ଦ:
ବଜାର ସ୍ଥାନଟି ଓସ୍ତପୁର ମୌଜାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବଜାରଟି କୋଟପଲା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇରହିଛି । ଏବେ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ବଜାରକୁ ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିବାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ବିବାଦ ଏବେ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବଜାରରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ନିଜର ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇବାକୁ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ:
ବିବାଦ କାରଣରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଥିଲା 163 ଧାରା । ଏହା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡୁ ନାହାଁନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ଏହି ବିବାଦରେ ଯେମିତି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି । ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଟପଲା ଗ୍ରାମବାସୀ କିରଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଏକମାସ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ । ବଜାରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଚଳୁଥିଲୁ । ଏବେ ବାହାର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଆମ କୋଟପଲା ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓସ୍ତପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ସମାଧାନ ଚାଁହୁଛୁ, ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ।"
ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ସେହିପରି ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସୌରୀ ବନ୍ଧୁ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁ ବିବାଦ ପାଇଁ 163 ଧାରା ଲାଗିଛି । ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଭୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ । ପିଲା କିଭଳି ପାଠ ପଢିବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବିଚାର କରିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଠା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଁହୁଛୁ । ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ । ସଉଦା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛୁ । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ ।"
ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସମସ୍ୟା:
ସେହିପରି ଉକ୍ତ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଚମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ମୋ ପରିବାର ଚଳାଉଛି । ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଆମେ କଣ କରିବୁ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ।"
ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସୁଧୁରୁଛି, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦୁଇ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ । ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗାଁର ଏବେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈଠକ କରି ମତେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଆଶା କରୁଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଅଛି ହେଲେ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶାନ୍ତି ନଫରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଏହା ଦୁଇଟି ଗାଁର ନାମ ଫଳକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"
ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ:
ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ଅଞ୍ଚଳର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମାନି ନେଇଥିଲେ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଗାଁର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ।"
