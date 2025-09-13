ETV Bharat / state

କୋରାପୁଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, 5 ଗୁରୁତର

କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଘଟଣ । ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ । ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଦୋକାନୀ ।

Koraput Market Complex Collapses
Koraput Market Complex Collapses (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 5:19 PM IST

1 Min Read
କୋରାପୁଟ: ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଛାତ । କିଛି ଲୋକ ଛାତ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ସହରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସରାଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଦୋକାନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Koraput Market Complex Collapses (ETV Bharat)

ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ:

ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣ ଫଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ, ODRAF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Koraput Market Complex Collapses
Koraput Market Complex Collapses (ETV Bharat Odisha)

ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଦୋକାନୀ:

ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମୟରେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲେ । ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ସମୟରେ 4ରୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲେ । ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ।"

Koraput Market Complex Collapses
Koraput Market Complex Collapses (ETV Bharat Odisha)

ଛାତର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା 60 ବର୍ଷୀୟ ଦୋକାନୀ ପି. ଲୋକେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମରାମତିଧିନ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱସରାଇ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଦୁଆ ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

Koraput Market Complex Collapses
Koraput Market Complex Collapses (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

