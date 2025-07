ETV Bharat / state

ଚତୁର୍ଥ ଥର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ମନମୋହନ, କାଲି ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା - ODISHA BJP PRESIDENT MANMOHAN

Manmohan samal became odisha BJP president for the fourth time, formal announcement tomorrow. ( ETV BHARAT ODISHA )