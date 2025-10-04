ରଶି ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ଶଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଣେଇ
ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନା ପନାସିଆ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁରରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ରଶି ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ବ୍ଲେଡରେ ଶଳାର ଗଳା କାଟି ଦେଲା ଭିଣେଇ । ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନା ପନାସିଆ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୃତ ଶଳା ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ବେହେରା ।
ଶଳାକୁ ହତ୍ଯା କଲା ଭିଣେଇ:
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପନାସିଆ ଗାଁରେ ଆଜକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଥୁନ ବେହେରା ଓ ରସିକ ବେହେରା ପରିବାର ସହ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଭିଣେଇ କହ୍ନେଇ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ l ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଭିଣେଇ କହ୍ନେଇ ଓ ରସିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା l ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ରସିକ କହ୍ନେଇଙ୍କୁ ବାଡେଇଥିଲେ l ଏହି ରାଗରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରସିକର ସାନ ଭାଇ ମିଥୁନକୁ ରଶି ପିଇବା ପାଇଁ କହ୍ନେଇକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଡାକିନେଇଥିଲା ।
ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଥୁନର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲs । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ମୃତ ମିଥୁନର ବଡ଼ ଭାଇ ରସିକ ବେହେରା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ l କେଶ ନମ୍ବର 588/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ମୃତ ମିଥୁନଙ୍କ ଭାଇ ରସିକ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, " ଆମ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସି ଭାତ ମାଗିଲା । ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଇ ମୁଁ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲି । ଏଥି ପାଇଁ ସେ ରାଗ ରଖିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ କିଛିବି ଝଗଡା ନଥିଲା । ଆମେ ମିଥୁନକୁ ରଶି ପିଇବାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲୁ । ତା ଭିଣେଇ କିନ୍ତୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକି ନେଇଥିଲା । ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଲୁଚିକି ରହିଛି । "
ମୃତ ମିଥୁନର ସ୍ତ୍ରୀ ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, " ରଶି ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । କହୁଛନ୍ତି କଣ ରାଗଥିଲା ବୋଲି । ରାତି 3ଟାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ । "
ମୃତ ମିଥୁନର ଭାଉଜ କବିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସେ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା । ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଗଲା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ରଖଥିଲା କହିଥିଲା ତାର ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବ । "
